Audiolivres : Elon Musk soutient Spotify contre Apple

Accusant sans aucune réserve la firme à la Pomme « d’étouffer la concurrence » à travers les règles en vigueur dans l’App Store, Spotify a demandé à l’organisme britannique de surveillance de la concurrence d’ouvrir une enquête. La firme suédoise souhaite obtenir justice, après avoir rappelé qu’elle avait lancé la même procédure auprès de la Commission européenne — depuis près de quatre ans, sans aucune réaction depuis.

Avec 450 millions d’utilisateurs, selon ses données, Spotify aura dû apporter de multiples modifications à son appli pour éviter de s’acquitter les 30 % prélevés par Apple pour chaque transaction. Dans une version antérieure, pourtant validée par l’App Store, les ventes s’effectuaient par email, envoyé aux clients.

« Apple a une fois de plus démontré à quel point il est disposé à moduler les règles de son App Store, en modifiant constamment le fonctionnement pour désavantager ses concurrents », indique Daniel Ek, le PDG de Spotify.

Selon le Telegraph, les dirigeants Spotify ont rencontré la CMA (Competition and Markets Authority) pour faire part de leurs préoccupations et accélérer la procédure d’enquête. Or, le timing est bon, puisque cette dernière a ouvert une enquête sur les frais appliqués par Apple sur les achats in-app.

De son côté, Apple continue de jouer la montre, assurant que l’application avait été rejetée du fait de sa non-conformité — bien que les opérateurs de l’App Store aient largement communiqué aux développeurs les procédures à respecter.

Tesla, ou t'es pas là ?

Et voici qu’un joueur totalement inattendu surgit pour apporter son soutien au service de streaming musical, podcast et audiolivres : en deux tweets, Elon Musk a fait part de ses préoccupations concernant les pratiques commerciales d’Apple, et en même temps, apporté son plein soutien à la situation de Spotify, jugée « préoccupante ».

Trois, quatre mots auront suffi pour enflammer la planète de l’oiseau bleu — d’autant plus qu’à plusieurs reprises, la question des 30 % de taxe prélevés a fait l’objet d’attaques du milliardaire.

« C’est littéralement 10 fois plus élevé que ce que cela devrait être », avait-il assuré en mai dernier…

Crédits photo : sgcdesignco/Unsplash