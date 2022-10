Furet du Nord : grève de salariés malgré un “effort financier significatif” du groupe

« Historique », assure-t-on sur place, ce mouvement de grève intervient alors que viennent de s’achever les discussions autour de la PPV — Prime de Partage de la Valeur. Découlant de l’ancienne Pepa (Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ou Prime Macron), elle est exonérée de charges sociales et fiscales, sous conditions. Attendu que son versement est facultatif pour les entreprises, elle résulte d’une volonté propre de l’employeur.

Selon les informations obtenues par ActuaLitté, ce sont 90 % des collaborateurs du groupe Nosoli qui percevront cette prime, fléchée avant tout sur les bas salaires — en novembre et janvier, cette dernière étant indéxée sur les résultats finaux de 2022.

Selon la CGT Librairies, les salariés sont entrés en grève « pour obtenir de vraies augmentations de salaire et mettre fin à la dégradation de leurs conditions de travail, notamment due au sous-effectif chronique ». Et un rassemblement plus significatif s’est mis en place devant l’établissement de Lille. Sollicitée par ActuaLitté, la direction de Nosoli n’a pas souhaité faire de commentaires.

Inflation contre primes

Avec une inflation qui a atteint plus de 6 % sur l’ensemble de l’année, d’après les chiffres de l’Insee communiqués fin octobre, l’économie française traverse une passe douloureuse. Depuis décembre 2020, l’évolution de l’indice des prix à la consommation grimpe en flèche.

Pour autant, le versement de la Prime Partage de la Valeur, dans le monde de la librairie, n’est pas monnaie courante. « C’est un mouvement général dans le pays de croire que la planche à billets fonctionne. Mais dans le monde de la culture, et celui de la librairie, où les marges sont extrêmement réduites, ça ne marche pas comme ça », analyse un observateur.

Lors des Rencontres nationales de la librairie, à Angers, une étude Xerfi pointait que les ventes de livres au détail avaient nettement diminué entre 2010 et 2020, tant en valeur (près de 10 %) qu’en volume (plus de 16 %). Et si la crise Covid avait apporté une embellie, l’enquête n’attendait pas de rebond dans les prochaines années. Au point que 2020 finissait surtout par masquer des difficultés financières structurelles.

Or, le pic d’activité pour la vente de livres commence précisément à cette période de l’année — le livre étant régulièrement l’un des cadeaux favoris des Français pour les fêtes.

« Le groupe est bien évidemment conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les salariés. La prime PPV qui sera versée représente cependant un effort financier significatif pour l’entreprise, décorrélé des résultats à date… eux-mêmes impactés par l’inflation », indique à ActuaLitté une source proche du dossier.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0