Kaamelott en BD : Alexandre Astier annonce enfin le 10e tome

Le PEN America a publié un rapport sur la représentation et l’équité raciale dans l’industrie du livre. L’étude est basée sur des entretiens avec des dizaines d’auteurs, éditeurs, agents littéraires, libraires et autres professionnels du marketing. Elle fait état des « obstacles profonds et persistants dans les maisons d’édition entravent une plus grande diversité en termes d’écrivains et d’histoires racontées ». Ainsi, « sans changements plus radicaux, la prédominance de la “blanchité” dans l’édition demeurera ».