Avortement : “responsabilité morale” de l'éditeur contre liberté d'expression

Annoncé en 2021, le contrat avec Amy Coney Barrett, nommée à la Cour suprême en 2020, affichait, selon les informations de Politico, une avance d'un montant de 2 millions $. Dans ce livre, indiquent des sources, la juge détaillerait pourquoi, selon elle, les convictions personnelles des représentants de la justice ne devaient pas s'immiscer dans les décisions rendues. La sortie se fera dans la maison Sentinel, à une date encore inconnue.

Entre-temps, le 24 juin 2022, la Cour suprême revoquait de l’arrêt Roe vs Wade, garant du droit d’accès à l’avortement depuis 1973 sur l’ensemble du territoire. Six des neuf juges de la Cour suprême, y étaient favorables – dont Amy Coney Barrett, qui n’a jamais caché ses positions anti-avortement.

Rappelons que cet arrêt ouvre la porte à une législation sur le droit à l’avortement différent suivant les États du pays. À ce jour, 29 % des Américaines ne pourraient déjà plus exercer ce contrôle sur leur corps, indique l’AFP : 13 États ont purement et simplement interdit l’avortement, et deux autres, le Wisconsin et la Géorgie, ont restreint les situations où il reste autorisé, selon un rapport de l’Institut Guttmacher, qui étudie les données sur les naissances et les avortements dans le monde entier.

Rester fidèle à ses principes

Un front d’opposition à la parution du texte d’Amy Coney Barrett s’est formé dans les mois qui ont suivi cette décision de la Cour suprême, menant à une lettre ouverte adressée à Penguin Random House et sa maison mère, Bertelsmann. Ses auteurs, membres de la « communauté éditoriale » se disent attachés à « la liberté d’expression », mais aussi à « un devoir de vigilance » des éditeurs.

« Nous affirmons que la démocratie est attaquée par des faits de censure, mais aussi par des attaques contre les droits humains inaliénables. Aussi, nous demandons à Penguin Random House de rester fidèle à sa propre histoire et à ses valeurs en revenant sur sa décision de publier le livre d’Amy Coney Barrett », indiquent les signataires.

L’évocation de l’histoire de PRH fait référence à l’engagement de Robert L. Bernstein (1923-2019), ancien PDG de PRH particulièrement engagé dans la défense des droits humains, en tant que fondateur de l’ONG Human Rights Watch. Cette dernière défend l’idée d’un droit à l’avortement reconnu comme un droit humain, puisque la Déclaration universelle des droits humains reconnait un faisceau de droits et libertés nécessaires à la liberté d’avorter et de jouir de son propre corps. Le Code de Conduite du groupe Bertelsmann valorisant les « principes de la déclaration universelle des droits humains », les signataires estiment qu’il devrait défendre ce droit dans les actes.

À LIRE: Oklahoma : les bibliothécaires sommés de ne plus évoquer l'avortement

La polémique relance donc un débat qui mêle critique d’un libéralisme éditorial opportuniste, liberté d’expression et exposition de figures controversées. Précédemment, la publication des Mémoires du réalisateur Woody Allen, accusé de violences sexuelles, ou encore la réputation de plus en plus sulfureuse de J.K. Rowling ont déjà nourri de telles mêlées.

Les employés des groupes d’édition eux-mêmes ne rechignent pas à s’engager, par des campagnes en ligne ou des manifestations dans la rue, afin de pointer ce qu’ils estiment être des contradictions entre les valeurs affichées de leur employeur et les ouvrages publiés et promus.

Photographie : manifestation de militantes « pro-vie », opposées au droit à l'avortement, en soutien à Amy Coney Barrett, en 2020 (illustration, Victoria Pickering, CC BY-NC-ND 2.0)