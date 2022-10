Dérives urbaines : entrer autrement dans les villes

À la suite des situationnistes qui dérivaient dans la ville en quête de sensations et d’émotions générées par la variété des ambiances, souvent nocturnes, les carnets de Dérives Urbaines offrent des déambulations psychogéographiques sur des thèmes citadins.

Véritables mises en bouche de la maison d'éditions, ces carnets permettent de découvrir, par un traitement sensible et poétique, une autre écologie urbaine. Illustrés, graphiques et épurés, ils sont constitués de 48 pages de textes et de photographies, de dessins ou de gravures, en noir et blanc, ou en quadri.

Deux livres sortiront en novembre dont Architecture. Le coyote, le Petit-Renard, le geai et le pou, écrit par l’architecte Philippe Madec, auteur de Mieux avec Moins (ed. Terre Urbaine, 2021) avec des linogravures de Judith Potin. En partant d'un conte amérindien, Philippe Madec analyse le cheminement de quatre compères, ici : un coyote, un renard, un geai et un pou qui se rencontrent et décident d'oeuvrer ensemble, et de s'accorder pour s'établir dans un lieu idéal et habiter, ensemble, le monde.

Le mercredi 16 novembre, à 19h30, l'auteur sera présent à la librairie Le Merle Moqueur, 51 Rue de Bagnolet, 75020 Paris pour le lancement de son livre.

Le deuxième ouvrage se nomme Mouvement, un recueil de photographies réalisées par le chorégraphe, danseur de hip-hop et directeur du Centre chorégraphe nationale de Créteil et du Val-de-Marne, Mourad Merzouki qui livre ici une série inédite de photos réalisées lors de ses tournées internationales et qui lui ont permis de transmettre la danse à des publics variés aux quatre coins du globe. Dédicace et rencontre le jeudi 17 novembre à 19h dans la librairie Nordest, à Paris.