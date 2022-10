Un folkloriste accuse Johnny Depp et Jeff Beck de plagiat

« Je publie des trucs depuis 50 ans, et c’est la première fois que quelqu’un vient de piquer quelque chose pour le signer avec son propre nom », s’est étonné Bruce Jackson, en évoquant Johnny Depp et Jeff Beck auprès de Rolling Stone.

Des paroles du titre du dernier album de Johnny Depp et Jeff Beck, 18, sorti le 15 juillet de cette année en France, présentent des phases similaires au poème Hobo Ben, de Bruce Jackson. Paru en 1974 dans son recueil Get Your Ass In The Water And Swim Like Me, ce texte relate les péripéties d’un vagabond, Slim Wilson, à travers les États-Unis.

Le site TMZ cite les passages incriminés dans la chanson : « Je suis en lambeaux, je sais, mais je ne pue pas. Que Dieu bénisse une dame qui m’offrira un verre ». Puis : « Ce dont ce drôle fils de p*** a vraiment besoin, mon enfant, c’est d’un bain. »

Dans le toast « Hobo Ben », qui est une chanson généralement venue de Jamaïque parlée ou chantée, de manière monocorde sur un rythme ou un battement simple, on découvre : « Dames de culture et de beauté si raffinées, y en a-t-il une parmi vous qui m’accorderait du vin ? Je suis loqueteux, je sais, mais je ne pue pas, et que Dieu bénisse la dame qui m’offrira un verre. Hatti aux hanches lourdes s’est tournée vers Nadine en riant et a dit : “Ce dont cette enc*** a vraiment besoin, mon enfant, c’est d’un bain.”»

Le poète a d'ailleurs ajouté, toujours auprès de Rolling Stone : « Les deux seules paroles écrites par Depp et Beck que j'ai pu trouver dans tout le morceau sont “Big time motherfucker” et “Bust it down to my level”. Tout le reste provient de mon poème. »

Création originale ou tirée d’un conte populaire ?



Johnny Depp et Jeff Beck se défendent en alléguant que ce poème, Hobo Ben, n’appartenait à personne. Pour appuyer leur dire, ils citent Bruce Jackson lui-même qui a expliqué que le détenu qui a partagé cette histoire avait admis l’avoir tiré d’un vieux conte populaire.

De ce fait, les deux artistes ont porté plainte contre le poète, après que Bruce Jackson ait envoyé une lettre d'avocat, affirmant être le propriétaire légitime de « la seule transcription et du seul enregistrement autorisés connus de Hobo Ben ».

Pour l’acteur et le rockeur, Bruce Jackson n’a jamais exprimé qu’il possédait les droits du toast, parce qu’il savait qu’il ne pouvait pas détenir un droit d’auteur sur un ancien conte populaire. Les deux chanteurs demandent à présent des dommages et intérêts, et qu’un juge confirme qu’aucune violation du droit d’auteur n'est à déplorer au sujet de leur chanson. À suivre.

Crédits photo : Andy Templeton (CC BY-SA 2.0)