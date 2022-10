Gabriel Matzneff retrouve une maison d'édition... identitaire

Selon les éditions de la Nouvelle Librairie, le recueil rassemblera des « textes écrits entre 2015 et 2019, soit inédits, soit parus dans divers organes de presse », essentiellement tirés du Point, où Gabriel Matzneff a été chroniqueur. « Gabriel Matzneff, on le sait, n’avait plus aucun éditeur [...]. Par des amis communs, ce livre est arrivé chez nous. Et nous n’en aurions pas voulu s’il avait fait l’éloge de la pédophilie », ajoute François Bousquet auprès de l’AFP.

Ces textes sont donc antérieurs à la parution en janvier 2020 du roman Le Consentement, de Vanessa Springora (Grasset). En août dernier, Gabriel Matzneff est passé en audition libre devant les policiers de l’Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP).

Il est en effet toujours visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, suite aux révélations de l’éditrice et écrivaine dans son récit. L’affaire s’orienterait cependant, du fait de la prescription, vers le classement sans suite.

Début 2020, Vanessa Springora racontait l’emprise qu’avait exercée Gabriel Matzneff : elle n’avait même pas 14 ans et lui près de 50 ans. Si l’écrivain n’a jamais caché ses pratiques, se revendiquant lui-même, « pédophile », il a longtemps bénéficié d’une tolérance liée à l’époque et à un certain milieu intellectuel germanopratin.

En septembre 2021, l’ancienne journaliste britannique d’origine italienne Francesca Gee avait accusé à son tour l’auteur dans un texte autopublié, L’Arme la plus meurtrière. Elle y narrait sa relation avec l’homme de lettres dans les années 70, et l’enquête judiciaire bâclée qui avait suivi cette histoire.

Gabriel Matzneff, lui, s’est retiré en Italie après les dénonciations de Vanessa Springora. Il clame toujours être la victime d’une vengeance après une séparation douloureuse...

L’auteur a obtenu le Prix Renaudot de l’essai en 2013 pour un recueil similaire, Séraphin, c’est la fin ! Après un dernier tome de son journal en 2019, et le début de l’« affaire Matzneff », il avait été lâché par son éditeur, Gallimard. Il avait alors auto-édité en 2021 un récit pour se justifier, intitulé Vanessavirus.