Brian Johnson : Les vies de Brian (368 pages, 21,90 €)

Commençons par la nouveauté, avec la publication des Vies de Brian, l’autobiographie que vient de publier le chanteur du groupe légendaire AC/DC. Celui qui a grandi dans la banlieue de Newcastle, en Angleterre, nous immerge dans ce que fut son enfance, entre une mère d’origine italienne et un père militaire anglais.

Pour mieux comprendre ce qui a pu déclencher son engouement pour la musique, le chanteur raconte avoir vu à la télévision Little Richard. Ce fut pour lui une révélation. Le pianiste américain qu’on présente souvent comme l’un des musiciens noirs à avoir contribué à faire connaître le rock’n roll, a réussi le tour de force d’attirer l’attention d’un public blanc sur une musique jusque-là associée uniquement à la population afro-américaine. Le pari fut gagnant, sans pour autant avoir joué sur une plateforme de casino en ligne. Un pari musical et non sportif, mais tout aussi lucratif. Litter Richard a été classé en 2008 par le magazine Rolling Stone au douzième rang des plus grands chanteurs de rock de tous les temps.

Brian Johnson nous raconte le moment décisif de sa carrière, celui où il postula pour intégrer le groupe AC/DC qui venait de perdre son chanteur historique, Bon Scott. Brian Johnson fut retenu et enregistra avec son nouveau groupe l’album Bach in Black qui reste aujourd’hui un des plus grands succès du rock, et de ce qu’on a longtemps appelé le hard rock, par opposition à un rock plus policé, à l’image de celui des Beatles.

Chroniques, tome 1, Bob Dylan (400 pages 8,90 €)

Alors que l’obtention du Prix Nobel de littérature par Annie Ernaux fait encore débat, souvenons-nous de l’attribution de ce même prix à Bob Dylan en 2016, ce qui avait fait couler beaucoup d’encre. Comment récompenser d’un tel prix celui qui est avant tout connu pour l’écriture de chansons ? C’est peut-être un peu vite passer sous silence le goût pour l’écriture en général que cultive l’artiste à la carrière remarquablement longue.

Avec la publication en français en édition de poche des Chroniques, on peut entrer dans l’imaginaire du chanteur et mieux comprendre ce qui fait la singularité de sa plume. Ce premier volume intitulé sobrement Chroniques en français, se présente comme le premier tome d’une autobiographie en construction. Le chanteur nous plonge dans ses jeunes années, alors qu’il découvrait Manhattan dans les années 60, lui qui est né en 1941 dans le Minnesota. Il est alors à l’aube du succès, un succès qui se marquera par l’écriture de chansons qui se présentent comme des chroniques précisément d’un certain état de l’Amérique. Marqué par le folk et la country, il invente un style nouveau, très personnel.

Pour l’instant, l’écriture de la suite de son autobiographie se fait encore attendre. Mais on a annoncé en mai dernier la sortie prévue dans le courant du mois de novembre prochain d’un nouvel ouvrage intitulé The Philosophy of Modern Song. Ce sont les éditions Fayard qui proposeront le livre en français. Mais ce nouveau volume n’est pas vraiment présenté comme la suite de Chroniques…

A voix basse, Charles Aznavour (224 pages, 7 €)

Publié en 2010, A voix basse est l’autobiographie laissée par Charles Aznavour avant sa disparition en 2018. Celui qui est l’enfant d’émigrés arméniens n’était pas du tout prédestiné à faire carrière dans la chanson. D’ailleurs, ses premiers essais ne sont guère couronnés de succès, et il recueille d’abord de vives critiques. Mais, progressivement, à force de persévérance, il finit par trouver le chemin de la reconnaissance, à un niveau mondial.

Né en 1924, Charles Azanavour est élevé cependant dans une famille qui cultive un goût pour la musique, après avoir fui le génocide arménien. Son père ouvre un restaurant à Paris et chante à l’occasion. Très rapidement, le jeune Charles se distingue aussi par des aptitudes dans la chanson, et il commença sa carrière alors qu’il était à peine âgé d’une dizaine d’années.

Jolie petite histoire, Louis Bertignac (368 pages, 19,50 €)

Au rang des nouveautés, si Brian Johnson vient de sortir son autobiographie, c’est Louis Bertignac qui a signé la sienne en avril 2022. Celui que l’on connaît d’abord pour être le chanteur du groupe Téléphone se livre avec plaisir à l’exercice de la confession. Jouant sur le titre avec une des chansons les plus célèbres du groupe, Louis Bertignac nous entraîne dans la galaxie de Jean-Louis Aubert, mais aussi des Stones, de Jimmy Page, ou encore de Prince, dans une échelle plus internationale.

S’amusant à gloser sur les clichés liés à l’univers du rock’n roll, le chanteur et guitariste se plait à assurer qu’il va nous parler dans son ouvrage de sexe et de drogues. Les curieux en auront pour leur argent ! On passe ainsi de son enfance à ses voyages en Inde, au Népal ou encore au Maroc. Une vie de rencontres, de musiques et d’amour ainsi que d’amitiés pour celui qui est né en Algérie en 1954, un pays qu’il a bien peu connu puisque ses parents sont rentrés en France en 1957.

Not Dead Yet, Phil Collins (480 pages, 8,90 €)

Terminons par un autre géant du rock, Phil Collins qui a publié son autobiographie en 2016 (2018 pour la version française), avec un titre volontiers ironique. D’abord connu comme un des membres du groupe Genesis, Phil Collins s’est illustré par une très belle carrière solo. On entre dans l’intimité d’un artiste pris dans les contraintes de son métier, ce qui rend souvent une vie familiale stable bien compliquée.

S’il a pu intégrer le groupe Genesis en tant que batteur et chanteur, c’est tout simplement en répondant à une petite annonce. Voilà comment une grande carrière démarre. Il suffit parfois de peu de chose. Né à Londres en 1951, Phil Collins a travaillé avec les plus grands d’Eric Clapton à Paul MacCartney, en passant par Robert Plant et Tony Bennett.

