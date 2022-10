L'armée française engagée dans la bande dessinée

Attentif au soutien à la création artistique, le ministère des Armées mène plusieurs actions afin de soutenir le 9ème art qu’est la bande dessinée. Très prisée par les Français de 7 à 77 ans (et au-delà !), la bande dessinée s’adresse à tous, permettant de toucher toutes les générations et de s’adresser à des publics variés.

En racontant nos armées de manière nouvelle, la bande dessinée permet de transmettre des connaissances sur le monde militaire et l’histoire des conflits contemporains dans lesquels les armées françaises ont été engagées et de mettre en perspective les enjeux de défense actuels.

Par la qualité de son trait et la lumière des couleurs ainsi que par sa force narrative, la bande dessinée est aussi une source intarissable de réflexion et d’émotion.

En 2022, le ministère des Armées poursuit son soutien au 9ème art à travers :

• Le lancement de la troisième édition du prix des « Galons de la BD » ;

• Le concours de bande dessinée « Bulles de mémoire » organisé par l’ONACVG ;

• La première résidence d’artiste, « La Résidence au Fort », créée par l’ECPAD : notons que Séra fut lauréat de cette première résidence d’artiste de l’ECPAD, a été sélectionné parmi quatre finalistes par un jury composé de trois représentants de l’ECPAD, Laurent Veyssière, Gilles Ciment et Alexandra Berdeaux, d’une représentante de la DMCA, Dominique Espinasse, et de deux auteurs membres de l’ADAGP, Emmanuel Guibert et Catel. Scénariste, illustrateur, sculpteur et peintre, il est l’auteur de plus d’une vingtaine d’albums depuis ses débuts dans les années 1980.

• Une immersion des auteurs et artistes dans le quotidien des armées proposée par la MCIC ;

• Une politique de co-édition de publications, menée par la DMCA.

La Direction de la mémoire, de la culture et des archives est en charge de la politique culturelle du ministère des Armées. Elle détermine et finance les actions nécessaires à la gestion et à la valorisation de ce riche patrimoine. Elle développe, en partenariat avec de prestigieuses maisons d’édition, une politique de publications qui garantit la qualité des ouvrages auxquels le ministère choisit de s’associer. Inscrites au cœur de la politique culturelle et de mémoire, ces publications doivent :

• valoriser les fonds d’archives, les collections des musées et des bibliothèques, le patrimoine mobilier et immobilier du ministère ;

• soutenir la recherche en histoire ;

• accompagner des projets culturels en lien avec l’actualité commémorative ;

• s’adresser à la jeunesse et mettre à sa disposition des moyens pour comprendre le monde ;

• s’intéresser à l’histoire européenne et mondiale des conflits.



