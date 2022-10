Yann Moix condamné en appel pour des propos diffamatoires

Le très médiatique auteur et animateur Yann Moix a été condamné à payer 1000 € de dommages et intérêts, et 3000 € au titre des frais de justice du plaignant, qui n'est autre que son propre frère, Alexandre. Le linge sale se lave en famille, mais au tribunal, pour les Moix : Alexandre estimait que les propos de Yann, dans l'émission Touche pas à mon poste, relevaient de la diffamation.

« Mon frère était très, très proche de groupuscules néonazis » et « C'est lui, Alexandre Moix, qui était proche de groupes d'extrême droite » : ces deux phrases ont été jugées diffamatoires par la cour d'appel de Paris, d'après l'AFP, qui précise que l'écrivain n'était pas présent lors de l'audience.

Alexandre Moix, lui-même écrivain, auteur de plusieurs livres pour la jeunesse, avait publié en 2019 une lettre ouverte à son frère, relayé par Le Parisien, dans lequel il le décrivait comme un « tortionnaire ». « Dans sa vie, mon frère n'a que deux obsessions : obtenir le Prix Goncourt et m'annihiler. Me nier, m'éliminer, me rayer de la carte. Par tous les moyens. Physiquement ou moralement », affirmait-il.

Par ailleurs, Alexandre Moix assurait que les sévices qu'affirmait avoir subis Yann Moix dans son roman Orléans, en 2019, infligés par ses parents, lui avaient au contraire été infligés par son grand frère : « J'ai subi 20 ans durant des sévices et des humiliations d'une rare violence de sa part. » Alexandre Moix avait par ailleurs nié une proximité avec l'extrême droite.

En 2019, peu après la parution d'Orléans, L'Express avait publié des textes et caricatures antisémites, attribués à Yann Moix, publiés en 1989 et 1990 dans une revue d'extrême droite. Après avoir nié, l'écrivain avait avoué sa participation : « J'assume, j'endosse tout. Tout ce que j'ai fait à l'époque avec trois ou quatre cons, on était des types complètement paumés. J'écrivais, je dessinais, je produisais de la merde », admettait-il auprès de Libération.

En 2019, Yann Moix et son avocat avaient indiqué qu'un procès serait intenté contre la famille de l'auteur pour « rétablir la vérité sur son enfance ». Dans un récent entretien accordé à ActuaLitté, l'auteur a affirmé qu'il avait « gagné le procès contre [sa] famille ». « De la polémique en question, il ne reste rien. J’en suis sorti plus fort. Sans le savoir, ces pauvres imbéciles m’ont fait un cadeau. Ce qui subsiste, c’est le livre. C’est l’œuvre qui gagne à la fin sur les miasmes polémiques », soulignait-il.

