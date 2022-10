L’ADAGP "respecte le choix des créations sous licence Creative Commons"

L’ADAGP et Wikimédia France, association qui oeuvre pour le libre partage des connaissances, souhaitent clarifier les incidences de ce nouvel instrument juridique pour les auteurs d’œuvres sous licence Creative Commons, qui ne sont pas membres d’un OGC et qui ne souhaitent pas qu’un tel organisme perçoive des droits pour leur compte.

La licence collective étendue est un mécanisme prévu par l’article 12 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposé dans le code de la propriété intellectuelle (articles L. 324-8-1 et suivants), permettant à un organisme de gestion collective agréé d’étendre certaines licence sautorisant l’exploitation d’œuvres de son répertoire à des auteurs non membres. Ces derniers peuvent alors percevoir, au même titre que les membres de l’OGC, une part de la rémunération collectée en application de ces licences.

La loi prévoit toutefois la possibilité pour les auteurs non membres ne souhaitant pas être couverts par de telles licences, de sortir à tout moment du dispositif, en exerçant un droit de retrait (« opt out »). Au-delà de ce mécanisme de retrait individuel, l’OGC agréé peut, dès l’origine, exclure du champ de la licence conclue certaines

catégories d’œuvres.

L’ADAGP et Wikimédia France partagent le même souci de respecter la volonté des auteurs, qu’elle passe par la revendication légitime d’une rémunération en contrepartie de l’utilisation des œuvres ou qu’elle s’inscrive dans une démarche de diffusion sous licences libres. L’ADAGP prend ainsi l’engagement d’exclure du champ de ses licences collectives étendues les œuvres diffusées sous licence Creative Commons, de sorte que les accords qu’elle sera amenée à conclure ne viennent pas interférer avec la diffusion de ces œuvres.

Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale de l’ADAGP, souligne : « L’ADAGP se réjouit de la consécration en droit français du mécanisme de licence collective étendue, qui permettra d’offrir une rémunération à un plus grand nombre d’artistes-auteurs. Il va toutefois de soi que lorsque des créateurs ne sont pas membres de l’ADAGP, placent leurs œuvres sous licences Creative Commons et ne souhaitent pas être rémunérés, leur choix doit être respecté. Il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, d’une modalité d’exercice du droit d’auteur, dont la défense est au cœur des missions de l’ADAGP. »

Capucine-Marin Dubroca-Voisin, présidente de Wikimédia France, confirme : « Wikimédia France reconnaît l’ouverture et l’engagement de l’ADAGP qu’elle apprécie fortement. L’association militait, dès 2016, pour une décision en ce sens. Le droit d’auteur est en priorité le droit des auteurs d’autoriser ou non l’utilisation de leurs œuvres, et d’en fixer les conditions, y compris une gratuité totale. Par ailleurs, il est important de rappeler que les œuvres sous licences libres sont fondamentales pour les projets Wikimédia et pour une meilleure diffusion de la connaissance libre à tous. »

