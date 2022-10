Un projet national de lecture à haute voix à travers toute l'Italie 

Ce projet est réalisé par l'association Nausika d’Arezzo (Toscane) et LaAV - Letture ad alta voce (mouvement de volontaires pour la lecture à voix haute) financé par le Centro per il Libro e la Lettura (Centre pour le livre et la lecture, Cepell) avec l’appel Ad Alta Voce 2020.

Dans ce projet est impliqué un réseau de plus de 130 sujets comprenant des administrations municipales, des écoles, des bibliothèques, des associations, des coopératives, des fondations, des hôpitaux, des festivals, des librairies, des maisons d'édition et autres situés dans quatre régions : Toscane, Pouilles, Piémont et Vénétie.

Avec le projet Onda lunga, LaAV entend « renforcer sa mission, c'est-à-dire apporter des histoires dans les lieux d'inconfort, de difficulté et de solitude et l'ouvrir et l'étendre à toute la communauté à travers la formation de personnes intéressées par la lecture à voix haute, l'organisation de formations intensives à la lecture permettant d'activer de nouveaux volontaires (dans une perspective sociale de restitution et de multiplication), la distribution de livres et la réalisation d'ateliers, de lectures publiques, de marathons de lecture, de formations, de concours radiophoniques et d'actions d'apprentissage par le service ».

Des lectures et des formations pour tous

Le projet n'a pas de limite d'âge : il s'adresse à tous ceux qui veulent diffuser et pratiquer la lecture à haute voix « dans tous les domaines de la vie personnelle, éducative, professionnelle et civile, avec une attention particulière pour celle donnée par les lecteurs bénévoles en faveur des autres ».

Le projet prévoit également la formation de bibliothécaires, de libraires, d'opérateurs et de bénévoles d'associations, d'enseignants de différentes matières et d'écoles de différents niveaux et classes, de directeurs d'écoles, d'étudiants, d'employés d'entreprises et de clubs LaAV.

Au cours de la formation, des extraits de livres seront lus, puis distribués aux participants, qui sont des outils essentiels pour la mise en place de services et d'événements de lecture dans leurs territoires.

