Quand ouvrir un livre devient plus qu'une expérience, une aventure

Nous proposons ici un petit tour d’horizon subjectif de leurs dernières sorties qui témoignent particulièrement bien des ambitions de cette maison d’édition et de la haute qualité de leurs publications.

Henri Galeron est un auteur qui connut une grande popularité dans les années 80, figure de proue de l’illustration jeunesse comme avait pu l’être Nicole Claveloux à la même époque. S’il se montre plus discret ces dernières années, le dessinateur de 80 ans passés continue pourtant de dessiner des albums ingénieux et d’une grande élégance graphique. Pour L’arche que Noé a bâtie, il revient à ce récit biblique qu’il avait déjà admirablement illustré en 1978 pour Ceux que Noé a oubliés sur un scénario de John Goldthwaite chez Harlin Quist.

D’un éditeur avant-gardiste à un autre, il propose une nouvelle relecture désopilante qui interroge la capacité d’autant d’animaux à vivre sereinement ensemble. L’histoire s’ouvre sur un sac de riz placé devant la grande arche que Noé a bâti, donc. On retourne ensuite une portion fine de l’image pour voir apparaître une souris venant se régaler des céréales. Retournons encore une portion de l’image, moins fine que la précédente, mais plus fine que la suivante pour qu’une chouette plonge sur le rongeur qui tente de s’échapper.

Les animaux se chassent les uns les autres jusqu’à ce que la dernière image, lumineuse, s’étendant sur toute la page, transforme cette accumulation belliqueuse en une assemblée joyeusement foutraque animée par la trompette de Noé. Ces animaux qui cherchaient tous à se dévorer composent désormais un orchestre bigarré et tumultueux. Le dessin tout en finesse, mais surtout les couleurs douces et élégantes d’Henri Galeron portent à merveille cette histoire pleine d’humour, particulièrement plaisante et amusante à lire : la tourne de page joue ici comme véritable enjeu du récit et apporte son lot de surprises.

Avec Un autre jardin, Emma Giuliani investit le pop-up pour nous convier à une balade imaginaire pleine de poésie. La contemplation amène à une rêverie qui génère des jardins successifs. De chaque double page se détachent quelques éléments animant les nouveaux paysages qui se déploient. Une bande d’herbe et la branche d’un arbre, une cabane haut perchée à laquelle s’accroche une balançoire, une fontaine qui jaillit derrière deux dunes, ces détails du décor émergent et se distinguent du fond imprimé, donnant corps à ces espaces chimériques.

Un certain lyrisme se dégage des cours récitatifs qui présentent le panorama et énoncent les figures à identifier et à retrouver, à l’image d’un cherche et trouve ludique. Cette énonciation engage alors à regarder attentivement les images aux couleurs délicates, à les parcourir pour en découvrir toutes les subtilités graphiques. Simple et délicieux, Un autre jardin est un beau livre à lire accompagné.

Dominique Lagraula reprend de son côté un fameux conte de Charles Perrault pour proposer une expérimentation formelle en pop-up des plus stimulantes. Cette habituée des livres pliés retranscrit intégralement le texte du Petit Poucet qu’elle illustre avec des images en volumes qui approchent l’abstraction. Elle alterne une double page de texte (qui se déplie parfois pour s’étendre davantage) et une double page où l’illustration représente un passage du récit, souvent le dernier paragraphe de la page précédente. Les dessins surgissent alors véritablement, Dominique Lagraula élaborant de véritables saynètes de théâtre composées de personnages réduits à des formes et couleurs simples et caractéristiques.

On pense beaucoup à une technique graphique proche du papier découpé, sentiment qui se renforce avec les pliages qui se décomposent en autant de feuilles colorées. Ce choix de représentation stimule notre imagination et le désir de reconnaissance inhérent à notre regard sur les choses. On décrypte les espaces colorés qui émergent du pli et prennent place les uns à côté des autres pour dessiner une image narrative aussi énigmatique de prime abord qu’elle devient évidente après son déchiffrement. Ce livre, formellement très réussi, stimule la participation du lecteur qui se délecte de ces surfaces abstraites s’étirant dans l’espace de la page.

Concluons ce petit tour avec un livre objet à propos d’objets : 10 autres chaises de Dominique Ehrhad. Comme son nom l’indique, cet ouvrage fait suite à 10 chaises, paru en 2016 (chez Les Grandes Personnes aussi) et reprend rigoureusement le même principe : présenter par le pop-up des chaises iconiques de l’histoire du design. Chaque double page laisse ainsi surgir des assises aux formes singulières qui ont participé à élaborer l’image que l’on se fait de cet objet du quotidien. Chacune de ces chaises et accompagnée de son nom, du nom de ses designeur. euses ainsi que leur date de conception.

Plus encore, en fin d’ouvrage se trouvent des biographies de chacun des artistes dont l’œuvre est présentée. Cet ouvrage se conçoit donc comme un véritable musée de poche, répertoire de formes mémorables. Les savants pliages et dépliages parviennent à rendre toute la modernité sculpturale de ces chaises et ravissent les yeux du manipulateur qui tourne les pages. La séduction visuelle s’allie parfaitement bien à l’aspect ludique de ce livre remarquablement beau et précieux.

Les grandes personnes continuent ainsi de proposer des ouvrages originaux et pleins de poésie. Chaque publication suscite un vif intérêt par l’ingéniosité qui émerveille le lecteur à tous les coups.