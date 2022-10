Premier “portrait” des bibliothèques publiques du Québec

Portrait national des bibliothèques publiques québécoises : à l’occasion de la 24e semaine des bibliothèques publiques du Québec est dévoilée une étude globale, produite dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ. Depuis le 15 octobre et jusqu’au 22, se tient donc cet événement, dont le Portrait concrétise et fixe l’état des lieux.

Porté par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), ce projet a débuté en 2019 avec les premières collectes de données. La publication en cette fin d’année permet d’avoir accès aux éléments recueillis, présentant un spectre qui balaye 89 % de la population québécoise.

Ainsi, en 2019, le territoire comptait 1042 établissements, permettant à 96,4 % de la population d’accéder à des documents. Toutefois, 283 municipalités ne disposent pas de bibliothèque publique.

Le document fournit les résultats suivant chaque région administrative, et les compare au résultat provincial global. Enfin, une évaluation portant sur cinq critères, chacun commenté pour dégager des pistes d’amélioration.

Des acquisitions : note globale de 70 %.

Au Québec, en 2019, il aurait fallu acheter 610 356 livres imprimés de plus dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d’excellence afin d’offrir des collections vivantes et en bon état aux citoyennes et aux citoyens.

Des heures d’ouverture : note globale de 66 %.

Au Québec, en 2019, les bibliothèques publiques auraient dû être ouvertes 5 106 heures de plus pour atteindre le niveau d’excellence afin de garantir l’accessibilité des services aux citoyennes et aux citoyens.

La superficie : note globale de 66 %.

Au Québec, en 2019, il manquait 150 616 m2 dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d’excellence afin de garantir l’espace nécessaire pour offrir aux citoyennes et aux citoyens des services de qualité.

Des places assises : note globale de 74 %.

Au Québec, en 2019, il manquait 15 268 places assises dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d’excellence afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens d’occuper l’espace-bibliothèque.

Des ressources humaines : note globale de 65 %.

Au Québec, en 2019, il manquait notamment 426 bibliothécaires, 1 316 employées et employés ETC ainsi que 686 techniciennes et techniciens ETC dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d’excellence afin de bien répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens.

« Des dizaines de nouvelles bibliothèques inspirantes ont vu le jour un peu partout au Québec dans la dernière décennie, témoignant de la vitalité de leurs municipalités. Toutefois, il faut s’assurer que les investissements qui sont faits dans l’ensemble de nos bibliothèques soient de qualité, afin de fournir des collections riches et variées, des ressources humaines adéquatement formées, des heures d’ouverture étendues, des places assises suffisantes et une superficie adéquate », explique Ève Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

Et d’ajouter : « Il faut en prendre conscience pour améliorer continuellement les ressources mises à la disposition des bibliothèques publiques afin que celles-ci puissent répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens. »

