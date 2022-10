Burne Out, de Bastien Vivès au Monte-en-l’air

Après le scandale qu’a soulevé son album Petit Paul (publié chez Glénat mais suite des Melons de la colère, premier BDCul de l’auteur) ; Bastien Vivès revient à la collection d’ouvrages joyeusement pornographiques initiée par les Requins marteaux et poursuivie par Le monte-en-l’air, en livrant une fable familiale réussie et particulièrement drôle.

Connaissant le passif de l’auteur pour les orgies incestueuses et autres excès subversifs (qui sont la marque de fabrique de ces albums cochons), le propos de ce nouvel opus pouvait laisser craindre de nouvelles frasques dessinées. Mais il n’en est rien et l’auteur semble s’amuser de ces attendues en réalisant un album touchant qui voit un père tenter de réparer le temps de perdu. De nombreuses situations semblent amorcer un chemin obscène pour finalement dévier vers des scènes bien plus inattendues où la tendresse s’invite dans un récit sous-tendu par un humour potache et percutant.

Vivès développe ainsi des séquences qui mettent en avant l’affection et le dévouement d’une famille unie et heureuse d’être ensemble. Il décrit ainsi un beau cercle familial dont l’amour et l’attention entière et désintéressée constitue un véritable moteur qui se relance durant ces vacances salvatrices.

Bien entendu, cette lecture est à réaliser au milieu des orgies, scènes absolument hilarantes (mention spéciale pour l’intervention de l’espion de la DGSI) ou d’autres encore inattendues, stupéfiantes et insolites (nouvelle mention spéciale pour le dénouement des maux de ventre de la fille) qui ponctuent le récit et rythment cette calme félicité du personnage principal offrant le plus précieux aux siens : sa présence.

Derrière les culs nus, les sexes proéminents et les poitrines lourdes, Bastien Vivès élabore ainsi une œuvre curieuse, drôle et plus profonde qu’elle n’y paraît (si l’on me passe l’expression).