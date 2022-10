Tibi la blanche : ce que demain nous réserve, ici ou ailleurs

Bien que ces trois lycéens de Dakar partagent un quotidien depuis de longues années, au point de se connaître par cœur, le futur qui les attend risque de partir dans des directions bien différentes. Tibilé, elle, a un plan bien précis à l’esprit : « Dans sa tête, c’est l’embouteillage. Ses pensées se collent les unes aux autres. Elles stagnent, polluent et klaxonnent. Ce dont elle est sûre aujourd’hui, c’est qu’elle veut quitter sa maison, sa famille, son pays. Elle se sent prête ». Pourtant, elle sait aussi que son départ en France ne se fera pas sans la bénédiction de ses parents, ou la promesse d’un mariage à un bon parti – qu’elle ne choisira pas, bien évidemment. Mais voilà : la soif de liberté est trop forte, et le besoin d’étudier en France, trop grand.

Issa Sow a passé son bac avec un Bic marabouté : lui qui avait toujours eu le soutien de Neurone au cours de ses années lycée, c’est seul – mais armé de sorcellerie – qu’il a fait face à ses examens. Les études, il le reconnaît, ce n’est pas pour lui. Mais peu importe : il n’a besoin de que son talent de créateur, de son imagination, et de ses dix doigts pour confectionner de merveilleuses tenues. Peut-être qu’il est un peu incompris et que ses idées ne plaisent pas à tout le monde, mais il ne doute pas une seule seconde de l’avenir radieux qui l’attend.

Enfin, Rigobert Coly, le fameux Neurone, est un jeune homme dont l’intelligence fait la fierté de ses parents : pas de doute, son cerveau fonctionne mieux que la moyenne. Il a grandi dans la richesse, sous le toit d’une maison blanche et froide, avec le regard de son père suivant chacun de ses gestes. Il hait l’injustice sociale, et ces hommes politiques qui tapotent leur ventre bien rond sans jamais rien régler. Comment justifier qu’un gamin comme lui qui n’a jamais connu le besoin hausse la voix ? Où est sa crédibilité, dans tout ça ? Il aimerait se distinguer, trouver sa place, faire ses études dans une université française et ainsi devenir la meilleure version de lui-même – du moins c’est ce qu’il croit.

Dans ce court récit, tout tourne autour de cette prochaine étape, ce moment charnière : la fin du lycée, le début d’un autre chapitre. Décider du déroulement du reste de leur vie, de la manière dont ils veulent évoluer, grandir, trouver leur indépendance. Est-ce au cœur de leur quartier, à proximité de ce qu’ils ont toujours connu ? Ou est-ce loin, le plus loin possible finalement, pour s’épanouir sans limites, sans gêne ? Et surtout, ce nouveau départ doit-il forcément inclure ce moment de deuil, cet au revoir à leur ville, leur famille, leurs racines ?

Tibi la blanche est un hommage à Dakar, cette ville à l’ambiance survoltée et démesurée, à la beauté excessive et surprenante, qui se découpe en différents quartiers bien distincts, tous avec leur identité propre : « Un même quartier peut être sucré au nord et bien trop salé au sud ». Hadrien Bels propose un éventail de références littéraires, de traditions religieuses et culturelles, et présente même les ethnicités qui peuplent ce pays : ici, les Soninkés et les Dialos n’existent pas de la même manière, et ne peuvent en aucun cas se marier les uns aux autres.

L’auteur se base aussi sur les trois protagonistes de son roman pour illustrer la hiérarchie des classes sociales : alors que la grande majorité de la population semble lutter pour survivre – comme ces vendeurs le long des routes, qui respirent la poussière et la fumée des pots d’échappement –, d’autres plus chanceux connaissent une vie luxueuse – comme Neurone, grâce au travail de son père, bien qu’une telle aisance monétaire le révulse en silence.

Un foisonnement de détails, éparpillés au fil de la narration, le tout pour créer un délicieux sentiment d’immersion – grâce, notamment, à une plume qui mêle le langage de la rue à celui des grandes voix de la littérature panafricaine. Chaque personnage de ce récit devient un morceau d’une immense mosaïque, complexe, où l’on devient « la pièce d’un puzzle d’une histoire ancestrale qui ne s’apprend pas dans les manuels scolaires ».

À travers ce texte, Bels illustre avec légèreté et honnêteté les paradoxes qui constituent son pays natal, tout en faisant honneur à une jeunesse étourdissante et merveilleuse jusqu’à la dernière page. Ici, le chapitre final se focalise sur notre trio, fêtant la réussite au baccalauréat et le futur qui n’attend plus. Le décor est une boîte de nuit, avec des lumières qui pétillent et une musique assourdissante qui fait vibrer les corps. Demain est plein de promesses, de nouvelles destinations et de rencontres – mais avant d’entrer dans la vie adulte, laissons-les danser ensemble encore une fois jusqu’à perdre la tête…