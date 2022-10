Emmanuel Carrère remporte le Prix Aujourd’hui avec V13  

Emmanuel Carrère a suivi avec assiduité le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui s’est tenu entre septembre 2021 et juin 2022. Des plus de 300 témoins entendus et des vingt accusés jugés, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, il en a tiré une chronique judiciaire hebdomadaire publiée en France dans l’Obs. Elles ont été regroupées le 1er septembre de cette année, en version augmentée, dans un volume, V13, pour Vendredi 13.

À la suite de grands écrivains chroniquant un procès pour l’histoire, comme Joseph Kessel assistant, jour après jour, au procès Eichmann.

Voici la présentation du recueil par l’éditeur :

Nous allons nous retrouver jour après jour enfermés dans cette boîte de sapin blanc où s’éprouveront et se diront des expériences extrêmes de mort et de vie, et je pense qu’entre le jour où nous entrerons dans cette boîte et celui où nous en sortirons, quelque chose en nous, acteurs et même témoins, aura bougé, changé. Je ne sais pas quoi, je viens pour l’apprendre. C’est une descente aux enfers dans laquelle l’écrivain parvient à saisir l’humanité des uns et des autres, qu’elle soit bouleversante, admirable, ou abjecte. Il saisit l’ironie terrible des propos, des situations. Il livre son écoute magnifique des paroles et des silences de ce procès. Il en fait notre histoire. Il donne à cet écheveau complexe d’horreur, d’idéologie, de folie et de détresse, une dimension universelle, profondément humaine, qui atteint chacun d’entre nous : « Marylin porte toujours sur elle, dans un petit tube en plastique, l’écrou de 18 mm qu’on a extrait de sa joue. Elle le sort de son sac, ce tube, devant la Cour. Elle dit : Je veux bien vous le montrer, mais je le garde. Elle le remet dans son sac et elle repart avec, et

250 autres témoignages vont déferler après et écraser le sien, mais quand même, Marylin qui s’éloigne, seule, gracieuse et triste, tellement triste, avec son écrou dans son tube, je ne l’oublierai pas.

Outre L’Obs, ces chroniques ont été publiées chaque semaine dans trois autres grands journaux européens : La Repubblica en Italie, El País en Espagne et Le Temps en Suisse.

Écrivain, journaliste et cinéaste, Emmanuel Carrère est notamment l’auteur d’une importante biographie de Philip K. Dick, Je suis vivant et vous êtes morts. Il a également reçu le Prix Femina pour La Classe de neige, paru en 1995, le Prix des lecteurs de L’Express pour D’autres vies que la mienne, sorti en 2009, le Prix Renaudot pour Limonov, publié en 2011, et le Prix Le Monde pour Le Royaume, sorti en 2014, tous aux éditions P.O.L. Son dernier ouvrage, Yoga, qui lui valut son second Prix Renaudot, a été imprimé en 2020.

L’édition 2021 du Prix aujourd’hui, a vu Gérald Bronner être récompensé, pour son essai, Apocalypse cognitive, paru chez PUF.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits : photo : Bruno Chatelin (CC BY-SA 2.0)