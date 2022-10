Cinq personnages gays mémorables dans la littérature classique

L'évolution de la situation sociale des personnes homosexuelles

L’acceptation des personnes homosexuelles dans notre société est le fruit de longues luttes. Des luttes qui ont duré de nombreuses années visant à faire tomber les préjugés et reculer l’ignorance. Mais même si aujourd’hui les hommes gays s’affichent beaucoup plus sur la place publique grâce notamment aux réseaux sociaux et au vote du mariage pour tous, la plupart d’entre eux font quand même appel à un site de rencontre gay pour trouver un partenaire de vie.

Ces sites permettent aux hommes homosexuels de trouver l'amour et des relations, et ils peuvent se sentir en sécurité car tous les utilisateurs de ces sites de rencontres sont également homosexuels et à la recherche de l'amour. Ils peuvent se permettre de choisir n'importe quel site de rencontre homosexuelle dans une liste des sites les plus populaires et l'utiliser à leur avantage. Effectivement, même si les ouvrages actuels sur l’homosexualité sont de plus en plus nombreux, trouver l’amour de sa vie lorsque nous sommes gays reste un vrai challenge.

Une histoire des personnages homosexuels qui a commencé dans la littérature

Depuis l'Antiquité, la littérature révèle que l’amour charnel entre deux hommes n’est pas un fait nouveau. A sa manière, la création artistique littéraire a contribué à une évolution du regard porté sur l'homosexualité. Il y a tant de grands noms de la littérature que l'on associe à l'amour entre deux êtres masculins.

Achille de l’Iliade d’Homère

Achille représente un des plus grands héros grecs et avec son ami Patrocle, il incarne le couple mythique homosexuel. En évoquant la nature des liens qui les unissent, l’Iliade d’Homère démontre que l’homosexualité existe depuis la nuit des temps et n’est nullement une « dépravation des mœurs ».

À la mort de Patrocle, Achille rentre dans une fureur immense en évoquant son ami en ces termes : « celui de mes amis que je prisais le plus, mon autre moi-même » (Iliade, XVIII, 81) »

Basil Hallward du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde

Dans le très célèbre roman d’Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray , Basil Hallward est sûrement le personnage le plus humain, profond et attachant de l’histoire. Complètement bouleversé par sa rencontre avec Dorian, il décidera de prendre son nouvel ami comme nouvelle source d’inspiration et peindra son fameux portrait qui veillera à sa place, laissant ainsi la liberté à Dorian de vivre toutes ses envies. C’est précisément au chapitre IX que Basil comprend que sa fascination pour Dorian se transforme en une véritable passion amoureuse. Il le décrit d’ailleurs merveilleusement bien :

« Dorian, du jour où je vous rencontrai, votre personnalité eut sur moi une influence extraordinaire. Je fus dominé, âme, esprit et talent, par vous. Vous deveniez pour moi la visible incarnation de cet idéal jamais vu, dont la pensée nous hante, nous autres artistes, comme un rêve exquis. Je vous aimai ; je devins jaloux de tous ceux à qui vous parliez, je voulais vous avoir à moi seul, je n’étais heureux que lorsque j’étais avec vous. Quand vous étiez loin de moi, vous étiez encore présent dans mon art… »

Basil découvre ainsi son homosexualité grâce à sa rencontre avec Dorian Gray.

Jacques Collin du Père Goriot d’Honoré de Balzac

L’homosexualité prend aussi sa place dans le chef d’œuvre d’Honoré de Balzac, La Comédie humaine. Dans Le Père Goriot, Rastignac, le personnage principal, va rencontrer Vautrin, de son vrai nom Jacques Collin.

Jacques Collin est en fait un criminel évadé du bagne. Mais, surtout une victime de la société qui l’a jugé coupable d’un crime qu’il n’avait pas commis. Balzac qui décrit que Jacques Collin n’aime pas les femmes, fait de son personnage un homosexuel fascinant, militant contre une société qui ne peut le comprendre. Rastignac est complètement conquis par le discours de Jacques Collin et à la fois séduit et attiré par cet homme exceptionnel.

M. Charlus Jupien de Sodome et Gomorrhe par Marcel Proust

Sodome et Gomorrhe représente le quatrième volet de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

Dans ce roman, le narrateur va côtoyer le baron de Charlus. Il va d’ailleurs très vite découvrir que le baron vit une relation charnelle avec un autre homme, Jupien le giletier.

Face à cette découverte, le narrateur commence à se lancer dans de profondes réflexions sur la situation des homosexuels dans la société, obligés de vivre leurs relations de façon cachée, car incomprises et rejetées par les mœurs de l’époque.

Vladimir Harkonnen de Dune de Frank Herbert

Dans un registre beaucoup plus obscur, nous retrouvons le personnage du baron Vladimir Harkonnen dans le livre Dune de Frank Herbert.

Vladimir Harkonner est représenté comme un être ultra méchant, prédateur et aussi pédophile et incestueux. S’ajoute à sa cruauté, un physique hors norme. Beaucoup de critiques littéraires s’accordent pour rappeler que Frank Herbert a eu lui-même un fils gay dont il n’a jamais accepté l’homosexualité. Ce qui expliquerait que son rejet se soit matérialisé dans le personnage de Vladimir Harkonner lors de l’écriture du livre Dune.

Nous pourrions évoquer encore de nombreuses œuvres littéraires évoquant des personnages homosexuels. N’hésitez pas à revisiter ces chefs-d’œuvre de la littérature classique.

Crédits illustraion Pexels CC 0