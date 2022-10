Dans les écoles du Québec, le livre numérique prend son envol

Au commencement, comme souvent dans le métier, était le Verbe. Et depuis quelques années, le verbe s’est dématérialisé pour devenir ebook. En la matière, constatait Jean-François Cusson, directeur général de Bibliopresto, l’offre numérique jeunesse manquait pour les établissements scolaires. Pas faute de demandes : plutôt l’offre qui tardait à se constituer. L’organisme à but non lucratif signa donc un accord avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour pallier cette absence.

En décembre 2019, Biblius, émanation de Bibliopresto, voit le jour, encore sous une forme de prototype — très avancé. Œuvres du domaine public et nouveautés d’éditeurs partenaires constituaient le premier socle, avec la perspective de 2000 œuvres en prêt. Et surtout, l’instauration d’un modèle vertueux, en mesure de rémunérer auteurs aussi bien qu’éditeurs.

Vers l'infini et au-delà...

Novembre 2021, les ministres de l’Éducation et de la Culture du Québec allouaient une enveloppe de 50 millions $ CA sur 5 ans, fléchée vers différents projets. Biblius parvint à en bénéficier, garantissant dès lors de nouvelles ressources pour assurer le déploiement à travers le territoire. Les œuvres d’éditeurs québécois et étrangers – 22.000 références en tout – se regroupaient pour enrichir plus encore les établissements.

Dès l’an passé, Biblius déroulait dans toutes les bibliothèques scolaires du réseau public un catalogue complet. « En déployant le prêt de livres numériques, les bibliothèques scolaires québécoises ajoutent un volet important à leur offre de service. Cela leur permet de mieux desservir l’ensemble de la clientèle scolaire, notamment les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), et de poursuivre leur mission de soutenir l’enseignement et l’apprentissage dans toutes les disciplines », indique l’opérateur.

Dans une vaste infographie, Biblius présente donc son bilan, avec de nombreuses données : 407 titres proposés, 48 éditeurs impliqués, mais plus encore 85 % des ouvrages issus du Québec et 93 % de titres en français.

Entre septembre 2021 et août 2022, ce sont 440.982 emprunts qui ont été comptabilisés — réalisés à 90 % durant les jours de classe. Près de 72.000 élèves et plus de 18.000 enseignants ont réalisé au moins un prêt.

Crédits photo : Biblis