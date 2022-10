Italie : la langue des signes pour une librairie plus inclusive

Il agit seul – peut-être sont-ils légion… –, et les murs des plus grandes capitales mondiales s’en souviennent : Banksy, le graffeur le plus célèbre du monde, fascine. Derrière ce pseudonyme, seules les oeuvres existent et s’imposent, en regard de l’anonymat absolu. Mythes, légendes urbaines, loin des galeries et des paillettes… Banksy. Deux syllabes qui résonnent.