Un homme sans titre, le puissant hommage d’un fils

Petit, Mohand-Saïd a survécu au typhus. Malgré la faim qui lui tenaillait le ventre, et les difficiles conditions de vie de ses semblables, il s’en sort miraculeusement. Cette force insoupçonnée va, au fil des pages, se ressentir dans l’ouvrage de Xavier Le Clerc.

La suite est plus floue. Viennent l’adolescence et la Guerre d’Algérie qui ne dit pas encore son nom : avec elle apparaissent les exactions et la torture. Le père de Mohand-Saïd est mort, ce dernier doit nourrir sa sœur, Chérifa, et sa mère, Keltoum. L’homme quitte l’Algérie en feu pour gagner la France, et arrive à Caen, dans le quartier d’immigrés de la Grâce de Dieu. Travaillant d’abord sur les chantiers, il se fait embaucher en 1968 à la Société Métallurgique de Normandie. Tous les jours, et malgré la pénibilité de son travail, Mohand-Saïd s’efforce de porter un costume.

Ce qu’il se passe ensuite, c’est simplement l’histoire d’un homme discret, empli de mystères, qui croule sous le poids de la pression familiale, et d’une seule injonction : nourrir ses enfants avant tout.

Un manifeste à l’encontre de l’obéissance

Publié chez Gallimard, ce troisième ouvrage de Xavier Le Clerc est une ode à cette génération d’immigrés volontairement cachée, dissimulée, mais qui deviendra essentielle pour la survie des usines et industries françaises. Après De grâce (JC Lattès), publié sous son ancien nom, Hamid Aït-Taleb, et Cent vingt francs (Gallimard), l’auteur expose ici la vie et la mort d’une figure paternelle complexe et mystérieuse.

Ce dernier est rongé par la peur. Peur d’avoir faim, peur de ne pouvoir retirer son salaire au guichet, peur des chiens, aussi. Même au cœur du Calvados, il sursaute dès qu’il entend des aboiements ; ces derniers pourraient le mordre contre des restes de nourriture. Les anxiétés adultes sont omniprésentes, et témoignent, dans ce livre bouleversant, d’une génération marquée au fer rouge par l’Histoire.

Malgré tout, Mohand-Saïd reste obéissant, jusqu’à la fin. Il ne se rebelle jamais, tandis que la France, elle, lui est peu reconnaissante. Elle va même jusqu’à le licencier du jour au lendemain, lors de la fermeture de la SMN. L’homme a conscience de sa condition, mais ne dit rien : il représente cette quantité d’hommes qui n’ont jamais protesté, bien formés à raser les murs.

Albert Camus est régulièrement cité par l’auteur : c’est grâce à l’essayiste que Xavier Le Clerc a découvert les difficiles circonstances dans lesquelles son père a grandi. Et, dans ce livre destiné à évoquer ses parents, M. Le Clerc parle aussi de lui. Très vite, il se réfugie dans la lecture, la linguistique, les bibliothèques, avec un difficile équilibre entre son histoire algérienne, et sa nouvelle vie française.

Un homme sans titre est un véritable manifeste qui s’insurge contre l’obéissance forcée, qui a valu à toute une génération d’être méprisée et mal comprise. C’est aussi un message d’un fils à des parents qui ont fait ce qu’ils ont pu ; à un père qui, finalement, n’était plus vraiment chez lui, que ce soit en Normandie ou en Algérie.

Aujourd’hui, Xavier Le Clerc est un dirigeant important d’une grande société de luxe. Hamid Aït-Taleb, son nom de naissance, est parti. Ne reste plus que sa mémoire, retranscrite dans ce petit roman qui délivre, en 128 pages, une histoire marquante et nécessaire.