Le Fumoir, de Marius Jauffret, Prix du Meilleur récit Points 2022

Le choix n’a pas été simple tant la sélection de l’équipe éditoriale des Éditions Points offrait de très beaux titres : Rumeurs d’Amérique d’Alain Mabanckou, 209 rue Saint-Maur de Ruth Zylberman, Chaudun la Montagne blessée de Luc Bronner, Miarka d’Antoine de Meaux et Le Fumoir de Marius Jauffret.

« Ce partenariat avec les Éditions Points répond à une attente très forte des étudiantes et des étudiants du CELSA Sorbonne Université qui participent chaque année à des ateliers d’écriture animés par des écrivain(e)s et des enseignant(e)s et s’essaient à différents formats (poésie, scénario et nouvelles). L’occasion pour eux d’explorer la communication et l’édition sous un autre angle, à la fois expressif et réflexif. » déclare Olivier Aïm, enseignant-chercheur, responsable de ces ateliers d’écriture et du partenariat.

Cécile Boyer-Runge, directrice générale des Éditions Points, souligne l'importance de ce Prix et du partenariat avec le CELSA Sorbonne Université, qui s'inscrit dans la tradition culturelle et littéraire française. « Les jeuneslecteurs et lectrices du CELSA Sorbonne Université ont participé avec enthousiasme à cette nouvelle édition du Prix, ce quiconfirme que la jeunesse lit et lit bien ! La rencontre avec l'auteur, point d'orgue de cette édition, a été unvéritable moment d'émotion. »

Elle indique que le récit de Marius Jauffret sera remis en vente ce vendredi 14 octobre avec bande. Un arrêt de pile (PLV) est également prévu en librairie.

La narrative non fiction permet d’aborder de nombreuses questions de société à travers le récit d’un « narrateur-enquêteur ». Initiée par Truman Capote avec son ouvrage De sang-froid, la narrative non fiction trouve son origine dans le journalisme littéraire américain. Le croisement des méthodes d’investigation du journalisme avec la forme littéraire en fait un genre à part, sans compromis.

Mis en lumière en 2015 avec l’attribution à Svetlana Aleksievitch du prix Nobel de littérature, ce nouveau genre littéraire, qui trouve tout son sens au sein du CELSA Sorbonne Université, est voué à un avenir radieux.

Hasard des prix, l’auteur vient également de publier Le pain au ketchup, aux éditions Anne Carrière : « En février 2014, je me suis rendu en Ukraine. Il régnait à Kiev une atmosphère insurrectionnelle et funèbre. On manifestait sur le Maïdan pour intégrer l'Union européenne et on pleurait les héros morts sous les balles de la police spéciale du président Viktor Ianoukovytch en fuite à Moscou. Son successeur, Petro Porochenko, n'avait pas encore été élu. Volodymyr Zelensky n'était qu'un acteur-producteur populaire de la télévision locale. »

