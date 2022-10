Caroline Sordet élue Présidente du groupe Droit du SNE

Caroline Sordet succède à Guillaume Deroubaix qui présidait le groupe Droit depuis décembre 2012, et dont le mandat a notamment permis de mettre en place un dialogue continu et constructif sur les questions liées à l’information juridique avec les acteurs publics. Il a également porté les positions des éditeurs en faveur de l’open data des décisions de justice, nécessaire à l’innovation dans le monde du droit.

Sous sa présidence, le groupe Droit a été à l’initiative d’un référentiel commun, répertoriant l’ensemble des références juridiques existantes, aujourd’hui largement adopté par les éditeurs, universitaires et auteurs.

Juriste et journaliste de formation (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CFPJ), Caroline Sordet a exercé des responsabilités éditoriales et de développement dans le secteur de l’édition juridique en France depuis plus de 20 ans (Lexbase, Wolters Kluwer, LexisNexis) avant de rejoindre Lefebvre Dalloz, en 2019, comme directrice de projets puis Directrice du Pôle Edition de Lefebvre Dalloz en 2021, (regroupant notamment les Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz)) en charge du développement des contenus éditoriaux du groupe en France.

« Avec l’ensemble des membres du Groupe Droit, nous continuerons de placer notre action sous le signe du dialogue instauré au fil des années avec les pouvoirs publics et les juridictions, de l’ouverture et de la cohérence avec les travaux du SNE dans son ensemble, au service de nos principaux axes de travail : le développement de l’Open data des décisions de justice dans l’intérêt des professionnels du droit et du chiffre, une vision de l’open access bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes, et la veille attentive au respect du droit d’auteur dans le monde numérique juridique », précise Caroline Sordet.

Crédits photo : Lefebvre Dalloz