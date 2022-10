Naissance du Prix Inge Feltrinelli, dédié aux jeunes et aux femmes

La récompense est dédiée en particulier aux nouvelles générations et aux femmes, le prix se veut avoir une grande vocation éthique et civile.

« Dans la conviction que la route des droits est en constante construction et que, pour changer le monde, il est nécessaire de raconter des histoires, ce projet entend recueillir et amplifier les voix de ceux qui enquêtent sur les droits outragés. Et qui agissent comme des porte-voix pour les persécutés dont les espoirs ont été trahis et réduits au silence, relayant les demandes d'aide, afin que ces dernières soient entendues par la communauté internationale », explique la page officielle de la récompense.

Les catégories du Prix

Le prix s’articule en trois catégories, toutes relatives à des droits : « Droits violés », « Droits en construction » et « Les droits dans la pratique ». Les deux premières s’adressent exclusivement à des autrices, tandis que le dernier aux jeunes générations (notamment aux élèves des écoles secondaires).

La catégorie « Droits violés » s'adresse aux femmes journalistes de tous âges et de toutes nationalités et dont les travaux s'attachent à dénoncer les abus et à défendre les droits fondamentaux de la personne dans un format combinant le reportage documentaire sous forme écrite avec le reportage photographique.

La deuxième, « Droits en construction », récompense les œuvres de fiction et de non fiction écrites ou traduites en italien (donc déjà publiées) qui ont pour thème la dénonciation des abus ainsi que la promotion de nouveaux droits et de nouvelles formes de revendication.

Enfin, la dernière section est centrée sur les nouvelles générations pour la production des podcasts d'investigation (avec un minimum 3 épisodes) à travers des thématiques comme la défense et la promotion des droits.

Une grande protagoniste de l’édition italienne

La cérémonie de remise de la première édition du prix Inge Feltrinelli se tiendra à Milan, au siège de la Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, le 8 mars 2023.

Inge Feltrinelli est décédée le 20 septembre 2018 à l'âge de 87 ans. Elle a été photojournaliste, puis éditrice de la maison d'édition Feltrinelli, une des plus importantes de l’Italie pour sa longue histoire, son engagement politique de gauche radicale ainsi que pour ses succès commerciaux.

Elle a été donc l'une des protagonistes de l'édition italienne lors du siècle dernier et entretenait de nombreuses relations personnelles avec des autrices et des auteurs internationaux comme Doris Lessing, Gunther Grass ou encore Nadine Gordimer.

Elle rencontre l'éditeur Giangiacomo Feltrinelli, fondateur de la maison d'édition, en 1958 et l’épouse en 1960. En 1972, à la mort de Giangiacomo, elle devient présidente de l'entreprise, qu’elle a dirigé avec son fils Carlo Feltrinelli, l'actuel président de la maison d'édition.

Crédits photo : Euku (CC BY SA 3.0)