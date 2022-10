Monteux accueil le premier festival Webtoon d'Europe

Pensé pour le scroll vertical, le webtoon associe narration visuelle et format smartphone pour rebattre les cartes de la BD numérique. Publié en séries, épisode par épisode, le webtoon mise sur la régularité des sorties pour fidéliser les lecteurs. Mais, détail important, le webtoon a constitué un écosystème global pour s’épanouir.

Un média transversal

Sébastien Célimon organisera le premier festival de Webtoon en France et en Europe, projet dont il est à l'initiative : « Le webtoon s’est intégré dans l’halliù : ce terme initialement chinois – qui signifie vague –, désignerait tout à la fois la déferlante des produits culturels coréens, partie d'Asie avant de s’étendre au reste du monde. Pour exemple, les Kdrama, la Kpop, les Kseries ou les jeux KMMO, aussi bien que des marque comme Samsung et autres. Cela aboutit à une véritable synergie entre les industries culturelles et celles du numérique. »

Et de préciser que ces oeuvres trouvent leurs sources, notamment, dans des fictions écrites, avec une prédominance de la romance. « Le webtoon prolonge quelque chose qui existait déjà : il illustre parfaitement le passage d’une industrie culturelle à l’autre de manière extrêmement fluide. »

Passionné de BD et de ses évolutions, Sébastien Célimon a conçu ce festival en constatant le foisonnement autour de la bande dessinée numérique, mais pas seulement. « Décliné en livres, le webtoon séduit également le public – une particularité française. Ainsi, Solo Leveling est un gigantesque succès – une sorte de le Dragon Ball du webtoon. »

Le premier festival européen

L'événement se tiendra à Monteux, près d’Avignon, du 20 au 23 octobre 2022, ancrant ces créations dans le territoire hexagonal. Une manifestation prévue en deux temps : deux journées professionnelles suivies par l’ouverture au grand public dès le vendredi après midi et ce, pour tout le week-end.

Les festivaliers y rencontreront autrices et auteurs originaires de France, d’Italie, d’Espagne et même, en visio, de Corée du Sud. Ajoutons la présence d'écoles d’art spécialisées, de collectifs d’autrices, d'éditeurs et de plateformes de webtoon ou encore de sociétés de production. « Le festival réflétera l’écosystème du webtoon dans son ensemble, dès sa première édition. »

Et d'ajouter : « On voulait créer un contenu très transversal, ouvert vers les autres industries. C’est pour cela que l’on accueille tout un plateau d’invités professionnels permettant de mettre en avant toute la chaîne de production et de consommation d’un webtoon. Pour cela on a travaillé avec plusieurs communautés de fan de webtoon. »

Avant de conclure : « La création de cet évènement répond à un constat : le webtoon est partout dans les poches de ses lecteurs, et en même temps ne disposait pas de vrai lieu sur la carte rien que pour lui. C’est désormais chose faite à Monteux ! Mais attention, le webtoon doit se célébrer en tenant compte de sa nature fondamentale : les plateformes qui les diffusent, les artistes qui les créent, les œuvres elles-mêmes réunissent des communautés très actives et c’est une dimension que nous n’oublions pas. C’est pourquoi nous doublerons l’évènement d’animations et de challenges en ligne pour toucher et associer les amoureux connectés du webtoon qui ne peuvent pas venir cette fois-ci à Monteux. »