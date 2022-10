Wikimédia crée un label pour soutenir la culture libre

Depuis l’avènement de l’open data en France, Wikimédia France encourage les institutions culturelles françaises à s’adapter aux nouvelles pratiques numériques collaboratives que représentent les projets Wikimédia. Dans le domaine de la donnée culturelle, il s’agit particulièrement de Wikidata et Wikimedia Commons. L’open content permet la libre circulation et les réutilisations de tout type (y compris commerciales) des contenus culturels, numérisations d’œuvres et documents.

Pour accompagner et valoriser ces démarches, Wikimédia France a développé le label Culture Libre, premier label s’adressant aux musées, bibliothèques et archives, dont il récompense les démarches d’open content et de numérique collaboratif.

Du choix de la licence libre à la prise en main d’outils numériques collaboratifs, ce parcours exprime la convergence des besoins opérationnels des institutions culturelles et l’évolution des usages du grand public. Le label Culture Libre est soutenu par 3 partenaires : Creative Commons, Club Innovation & Culture CLIC France, et inno3.

Les candidatures pour obtenir le label pourront être déposées dès le 27 octobre 2022 sur le site de Wikimédia France.

Le 26 avril 2022, Wikimédia France et l’agence Phare proposaient une restitution d’un rapport, fruit d’un travail auprès de 130 acteurs culturels, à l’Institut national d’histoire de l’art, à Paris. Le « Rapport sur l’open content dans les institutions culturelles en France - État des lieux des pratiques numériques et d’ouverture de contenus » est la première étude permettant d’évaluer l’état des lieux, la portée et les promesses faites par l’open content en France.

Le rapport dresse une vue d’ensemble des pratiques et explore les motivations, freins et circonstances de ces dernières. Véritable état des lieux de l’ouverture des contenus culturels, c’est aussi un guide des bonnes pratiques.

Parmi ses enseignements, on découvre que 85 % en moyenne des GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) ont recours à la numérisation des œuvres, 76 % à leur mise en ligne. En revanche, un tiers seulement (31 %) des institutions adoptent les licences libres. Il est disponible sur demande et accessible au format numérique via ce lien.

Cette étude servira de premier cadre de référence pour le futur Observatoire de l’open content qui sera lancé en début d’année 2023. L’observatoire réunira des spécialistes venant de différents horizons et représentants d’institutions culturelles. Ses missions consisteront à analyser l’évolution de ces pratiques numériques institutionnelles et à sensibiliser aux enjeux de l’open content.

Photographie : Wikimédia