Le palmarès complet du festival Quai des Bulles 2022

Simon Hureau, Prix Ouest-France Quai des Bulles, reçoit une bourse de 2000 €, tandis que son album bénéficiera d’une campagne de promotion dans les colonnes du journal Ouest-France. En 2021, la récompense avait salué Jours de sable, d'Aimée de Jongh (Dargaud).

Le résumé de l'éditeur pour Sermilik :

Max quitte à 20 ans Marseille pour rejoindre le Groenland. Il a la soixantaine aujourd'hui, et a passé sa vie là-bas. Au début le choc est rude. Max devra abandonner ses réflexes occidentaux qui, dans ce monde sauvage et hostile, peuvent s'avérer mortels... Max poursuivra son adaptation à la vie inuite et, témoin de l'influence occidentale et en tant qu'instituteur, il essaiera d'inculquer à ses élèves les traditions perdues. Simon Hureau décline ici toutes les nuances des glaces dans cette biographie mâtinée d'aventure grâce à ses aquarelles magnifiques.

La Révélation Bande dessinée a été créée par l’ADAGP en partenariat avec Quai des Bulles pour valoriser et encourager le travail des jeunes auteurs de bandes dessinées. Elle récompense un auteur complet (scénario et dessin) ayant publié au maximum trois livres de bande dessinée, dont un entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.

Cette année, le prix revient à Lisa Blumen pour Avant l’oubli, publié aux éditions L’employé du moi (septembre 2021). Le jury « a tenu à saluer une œuvre forte où la science-fiction projette avec second degré les angoisses du présent, portée par un trait brut d’anthracite et des couleurs pastels ». Lisa Blumen reçoit une dotation de 5000 € et bénéficiera d’un portrait filmé et diffusé par Arte et la chaine YouTube de l’ADAGP.

Le résumé de l'éditeur pour Avant l'oubli :

La lune se dirige vers la terre et la collision est désormais inévitable. Face à l'imminence de la fin du monde, une épicière s'obstine à vouloir vendre sa dernière boîte de haricots. De jeunes gens découvrent le véritable amour durant une excentrique Fête (fin) de L'Humanité. Une conservatrice de musée se confronte au dilemme crucial du choix des œuvres à sauvegarder. Des enfants abandonnés s'inventent une nouvelle famille et trouvent refuge chez un vieux modéliste.

Voici quelques-uns des protagonistes du petit théâtre préapocalyptique d'Avant l'oubli. Loin d'être de valeureux héros prêts à tout pour sauver le genre humain, ces Madame et Monsieur Tout-le-Monde vont se révéler au contact de leurs semblables. Des interactions d'autant plus gracieuses qu'elles sont en décalage avec la situation désespérée. Paradoxalement, c'est peut-être maintenant qu'ils trouveront un sens à leurs destinées.

Enfin, le Prix Coup de cœur salue Colorado Train d'Alex W. Inker, publié par Sarbacane et tiré du livre de Thibault Vermot.

Le résumé de l'éditeur pour Colorado Train :

Milieu des années 1990, une ancienne ville minière écrasée de toutes parts par les montagnes rouges du Colorado. C'est dans cette Amérique « profonde », oubliée dans une décennie de prospérité économique, que grandit Michael, un ado paumé style skateur cheveux mi-longs baggy hoody et converses. Il y a aussi Durham, le gamin SDF accro au crack ; le gros Don, qui s'efforce d'échapper aux brutes du collège ; et, bien sûr, Suzy, la rebelle androgyne, toujours un coquard au coin de l'œil laissé par son shérif de père.

Mais la vie est belle parfois, entre le skate l'école, buissonnière, les rêves, les premières fois, de l'amour aux bières, tout ça sous le soleil cuisant de juillet... Jusqu'au jour où un gosse de la ville qui avait disparu est retrouvé à moitié dévoré. Aussitôt, les quatre potes décident d'enquêter. Dans l'ombre, le tueur — la Chose ? – les regarde s'agiter. Et bientôt les prend en chasse.

L'affiche de la prochaine édition de Quai des Bulles, les 27, 28 et 29 octobre 2023, sera signée par Kerascoët, qui obtient le Grand Prix de l'Affiche de cette édition 2022.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones