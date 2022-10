Décès de Bruno Latour, sociologue et philosophe

Sociologue et anthropologue des sciences et des techniques, professeur émérite associé au Médialab et à l’Ecole des arts politiques de Science Po, Bruno Latour est l’un des philosophes français les plus lus, écoutés et traduits dans plus de vingt langues. Son oeuvre a été distinguée par les prix les plus prestigieux en Europe, Amérique et Asie. Il est considéré par le New York Times comme le plus célèbre et le plus incompris des philosophes français.

Bruno Latour, né en 1947, n'avait jamais accordé d'entretiens au long cours. Il a demandé fin octobre 2021 à Nicolas Truong, grand reporter au Monde et spécialiste de la vie des idées, de revisiter ses cinquante années de recherches. Étalés sur quatre matinées, ces entretiens, enregistrés dans son bureau sont destinés à compléter sous une forme audiovisuelle l'ensemble de son œuvre si singulière et marquante.

Avec finesse et non sans humour, il reprend et poursuit, face à la caméra, les éléments les plus importants de sa pensée et de ses réflexions, étayées par des décennies de travaux. Avec cette conviction : si l’homme tient à sa survie en tant qu’espèce, il lui faut apprendre à s’émanciper des grands paradigmes qui le guident depuis les Lumières.

Trois prochains textes seront publiés entre novembre 2022 et janvier 2023 : Pasteur, aux Empeêcheurs de penser en rond, Qui perd la terre perd son âme, chez Balland et C’est si beau la philosophie, avec Nicolas Truong, aux Liens qui Libèrent.

Les entretiens sont à retrouver à cette adresse.

Entretien avec Bruno Latour

Documentaire de Nicolas Truong

Réalisation : Nicolas Truong et Camille de Chenay

Coproduction : ARTE France, Yami 2 (France, 2021, 11x13mn )

Crédits photo (c) YAMI 2