N'oublions pas Anna Politkovskaïa

Nous n’oublions jamais brave et infatigable Anna, ni les autres consœurs et confrères, journalistes, reporters, écrivains, poètes, défenseurs des droits humains, tués, disparus ou morts en prison au cours de ces seize dernières années. En Russie, en Biélorussie, au Mexique, en Ukraine, en Chine, en Iran, au Viet Nam, en Afghanistan, en Birmanie, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Éthiopie, en Érythrée, au Yémen et dans beaucoup d’autres pays.

Dans la grande majorité des cas, aucun individu n’est tenu responsable de ces crimes inqualifiables. L’impunité devient l’une des plus graves menaces qui pèsent sur la liberté d’expression et celle de la presse et de l’information.

Cinq hommes ont été condamnés pour le meurtre d’Anna Politkovskaïa, mais les véritables commanditaires de ce crime barbare n’ont jamais été traduits en justice. Pour rappel, Anna Politkovskaïa a été assassinée le jour de l’anniversaire de Vladimir Poutine (né le 7 octobre 1952) qui est réputé pour ses terribles guerres d’extermination de Tchétchénie et sa guerre d’invasion atroce et destructrice contre l’Ukraine. À cause de ces terribles drames humains, l’État russe a été exclu du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies.

Or, ce 7 octobre 2022, au moment où le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève achève sa troisième et dernière session de l’année 2022, survient une heureuse nouvelle. « Les lauréats du Prix Nobel de la Paix 2022, membres de la société civile, sont l’oxygène de la démocratie », déclare le Secrétaire général de l’ONU António Guterres.

C’est vrai et juste, le Prix Nobel de la Paix 2022 est attribué à Memorial russe, au Centre ukrainien pour les Libertés civiles et à l’écrivain biélorusse Alès Bialiatski, défenseur des droits humains et de la démocratie, qui est toujours dans la geôle d’Alexandre Grigorievitch Loukachenko.

Il est temps d’allumer une bougie sur le Mémorial des journalistes disparus dans nos cœurs blessés. Il est notre devoir d’honorer la mémoire de Brave Anna Politkovskaïa et celles des femmes et des hommes qui ont partagé son combat et sa tragédie.

Aujourd’hui, ayons une pensée pour tous les journalistes et reporters, écrivains et poètes qui se sont levés à la place d’Anna, en suivant ses traces, en sillonnant les terres brûlées et les populations meurtries du monde, en témoignant sans relâche, au grand risque de leur vie. Pour que la vérité, la liberté et l’amour humain ne meurent jamais. Face à la barbarie, l’intolérance et le mensonge.

Nguyên Hoàng Bao Viêt

ancien président du Centre PEN Suisse romand

délégué et membre cofondateur de la Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse

membre des Écrivains et des Journalistes vietnamiens en Exil.