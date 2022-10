Un recours administratif déposé contre la direction de la BnF

À compter du mois de mai 2022, la Bibliothèque nationale de France réduisait la fenêtre permettant la communication directe des documents. Autrement dit, le service par lequel des chercheurs, lecteurs, usagers de l'établissement peuvent demander des documents aux agents, afin de les obtenir le plus rapidement possible dans le cadre de leur travail de recherche.

« Notre projet réduit certes la plage horaire ouverte à la communication directe, qui ne sera pas possible le matin, période la moins fréquentée, pour être à nouveau possible à partir de 13 h 30, mais facilite les conditions de réservation en augmentant le nombre d’ouvrages que l’on peut réserver (de 10 à 25) et en reculant l’heure jusqu’à laquelle ces ouvrages peuvent être réservés pour le lendemain matin (de 14 h, aujourd'hui, à 17 h) », indiquait la direction de la BnF.

Pour justifier cette réduction, la « baisse du nombre de communications » était invoquée : « -44 % entre 2010 et 2019. De la même manière, la faible fréquentation des plages matinales et le fait que seulement 4 % des lecteurs quittent l'établissement avant 13h sont des données relevées de décembre 2017 à novembre 2019, hors crise sanitaire », expliquait-on.

Un fort mouvement de contestation s'était mis en place, après les alertes des syndicats de la BnF, en premier lieu la CGT. Plusieurs grèves, une pétition réunissant plus de 16.000 signatures, une tribune publiée dans Le Monde, signée par de grands noms... Cette visibilité a poussé le ministère de la Culture et la BnF à consulter le comité scientifique de l'institution pour tenir compte de son avis.

Finalement, une nouvelle solution fut proposée : la communication directe sera possible à partir de 12 h et la réservation des documents, la veille, se fera jusqu'à minuit. Une concession qui ne revenait pas vraiment sur le principal argument des opposants à la réforme : le travail de recherche nécessite de pouvoir rebondir avec souplesse d'un document à l'autre. Par ailleurs, la préparation de la visite à la BnF a ses limites et, pour les usagers non parisiens, la multiplication des passages est complexe.

« Défense et préservation du service public »

Cette nouvelle proposition de la Bibliothèque nationale de France n'a pas convaincu l'Association des Lecteurs et Usagers de la Bibliothèque nationale de France (ALUBnF), très active dans le mouvement de résistance et d'opposition à la réforme de la communication.

Un recours administratif a ainsi été déposé, le 1er septembre dernier, pour contester « la décision de modification du régime de communication directe, du mois de mai dernier, et la décision complémentaire du 30 juin, qui n'a fait que confirmer que les communications directes n’étaient plus possibles le matin » nous détaille Nathalie Sage Pranchère, présidente de l'association.

Cette procédure vient en « défense et préservation du service public de grande qualité qui était rendu par la BnF jusqu’en mars 2020 et la fermeture généralisée en lien avec les restrictions sanitaires », complète-t-elle. « Nous défendons aussi le droit d’accès au patrimoine national : par le dépôt légal, la BnF dispose de collections inégalées, avec des documents que l'on ne trouve nulle part ailleurs. » L'idée de l'association est aussi de lutter contre « une prophétie autoréalisatrice : réduire le service permettra de prétendre qu'il est délaissé ensuite, pour le réduire encore plus ».

Un document d'une dizaine de pages a été déposé au tribunal administratif de Paris par le cabinet Lyon-Caen et Thiriez, qui assure la défense du dossier — l'un des avocats a lui-même longuement fréquenté la BnF. Ce premier document fait état des éléments préliminaires de l'argumentaire, lequel sera développé en cas d'admission de la requête par le tribunal. La Bibliothèque nationale de France a été notifiée de la procédure et la direction sera amenée, si la procédure progresse, à défendre ses décisions, face à un mémoire ampliatif qui développera bien plus les arguments contre les nouvelles conditions de communication directe des documents.

8 corequérants portent la procédure, aux côtés de l'ALUBnF, pour que « la démarche dépasse le cadre de l'association » explique sa présidente. « ALUBnF a, par ses statuts, une mission au service des lecteurs et des usagers de la BnF, mais il ne fallait pas que cela apparaisse comme une démarche que l’on s’approprierait. » La structure associative compte désormais un peu plus de 200 adhérents. Les 8 corequérants sont des chercheurs, des enseignants chercheurs ou encore des enseignants qui se livrent à des travaux de recherche sur leur temps libre, membre ou non de l'ALUBnF.

L'association a ouvert une caisse de collecte pour aider au financement des différentes étapes du recours. La première phase est d'ores et déjà couverte, « et nous avons pleinement confiance dans le soutien qui sera apporté par les lecteurs et les usagers pour les suivantes », assure Nathalie Sage Pranchère.

Le recours n'est pas suspensif, ce qui signifie que les nouvelles conditions de communication de la BnF s'appliquent toujours. La démarche auprès du tribunal administratif sera au long cours, a priori, en fonction de la charge de travail des juges.

Photographie : illustration, Guillaume Gogo, CC BY-SA 2.0