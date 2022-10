L'industrie de l'édition s'inquiète de son empreinte écologique

« À tous ceux qui croient au pouvoir de l’écrit, nous pensons que c’est le rôle de chacun dans l’écosystème de l’édition de placer la durabilité au cœur de nos activités et de nos opérations afin de garantir que le livre, sous toutes ses formes, continue de conduire le progrès vers un avenir durable pour les personnes et la planète. »

S’ensuit une liste de cinq points clés sur lesquels s’engagent les 17 signataires. Prendre la responsabilité à l'égard du monde que nous créons, conduire le changement, accélérer l’action, partager ses expériences, ainsi que se tenir mutuellement responsables de ses engagements, telles sont les motivations avancées par le manifeste.

Visant un développement davantage basé sur une approche internationale, ainsi que des actions plus concrètes et convenir d’une vision commune pour un secteur durable du livre et des revues, les signataires ont accepté une série de rencontres et d'échanges sur le climat organisés par l'IPA. Le premier rendez-vous est pris à la Foire du livre de Francfort, avant des sessions en ligne.

Reconnaitre son empreinte

Dans la même veine écologique et plus responsable, la Publishers Association (PA) lançait son « calculateur d’empreinte carbone » : son objectif était d'apporter un outil à l’industrie du livre dans lutter contre le changement climatique. Ce dernier fait partie d’une suite d’outils conçus pour aider ses membres à agir dans le sens de l’engagement Publishing Declares, explique le communiqué.

Publishing Declares n'est autre qu'une déclaration faite au nom de l'industrie britannique de l'édition de livres et de revues à mettre en œuvre des actions urgentes contre le changement climatique. La déclaration a été lancée en octobre 2021 avec 39 signataires fondateurs et en compte désormais plus de 100.

Le calculateur d’empreinte carbone est le premier et seul outil sur mesure de ce type disponible pour l’industrie britannique de l’édition de livres et de revues. Conçu par les experts en développement durable du Research Institutes of Sweden et la société de logiciels Solstice, l’outil permettra aux membres de la PA de surveiller leurs émissions de carbone pour divers aspects de leur entreprise, y compris différents sites et département.

Il permettra de surveiller les émissions de gaz à effet de serre produit par l’entreprise elle-même, celles qu’elle produit indirectement et les éléments polluants en amont et en aval de sa chaîne de production. Le tout dans le but d’évaluer leurs performances du point de vue de la durabilité. Au fil du temps, les éditeurs compareront leurs données avec ceux des collègues, ainsi qu’à l’industrie dans son ensemble.

Un moyen efficace de mettre en évidence les domaines à améliorer et d'aider l’industrie à résoudre les problèmes collectifs de durabilité. Mais ce n’est pas tout, un volet dédié aux matières premières sera ajouté au calculateur dans les prochaines semaines afin de permettre aux utilisateurs de voir quels matériaux sont les plus utilisés dans la chaîne d’approvisionnement de l’édition et quelles sont les alternatives durables.

Crédits photo : illustration - Océane Volken (CC BY-NC 2.0)