Campus Condorcet : la bibliothèque de recherche s'ouvre à tous les chercheurs

La bibliothèque de recherche en sciences humaines et sociales du Campus Condorcet, le « grand équipement documentaire » est renommé « Humathèque Condorcet », nom choisi par les personnels académiques et les riverains à l’issue d’une large consultation menée pendant la préfiguration de sa plus large ouverture à la communauté des chercheurs et des chercheuses.

Dorénavant accessible à tous ses publics, qui peuvent venir y travailler et découvrir son offre documentaire inédite en sciences humaines et sociales, associant documentation et archives, l’Humathèque, « bibliothèque laboratoire » construite avec les équipes de recherche installées sur le Campus Condorcet, se veut un lieu d’expérimentation et d’innovation, favorisant les synergies scientifiques.

« En associant dans un même mot le préfixe d’humanités et le suffixe de bibliothèque, notre grand équipement documentaire se donne un nom qui dit sa mission. Conserver, mais aussi accueillir, mettre en valeur, mais aussi diffuser, protéger, mais aussi être en appui à la recherche, telles sont les missions de l’Humathèque Condorcet pour tous les supports de connaissance qui lui sont confiés. Humathèque n’est donc pas que le nom d’un bâtiment exceptionnel proposant un million d’ouvrages en libre accès, c’est celui d’un projet collectif, pensé avec les communautés membres du Campus Condorcet et au service de tous les académiques du grand et si nécessaire domaine des sciences humaines et sociales », indique Pierre-Paul Zalio, président du Campus Condorcet.

Située au cœur du Campus Condorcet à Aubervilliers et à une station de métro de Paris, l’Humathèque est ouverte depuis septembre à l’ensemble de la communauté académique nationale et internationale : chercheurs et enseignants-chercheurs français et étrangers, étudiants à partir du master, mais aussi, de façon ponctuelle, toute personne ayant besoin de consulter les archives ou d’accéder aux collections lorsque le cadre d’une recherche les rend indispensables.

« L’ambition d’ouvrir très largement notre équipement documentaire constitue un des piliers fondateurs du projet depuis son origine. Je suis très heureuse que nous puissions désormais rendre accessibles au plus grand nombre ces ressources documentaires et ces archives, qui sont un matériau d’une richesse exceptionnelle, en grande partie inédit. Pour l’ensemble des personnels, cette ouverture à tous nos publics est aussi l’aboutissement d’un projet mené depuis plus de dix ans », explique pour sa part Stéphanie Groudiev, directrice de l’Humathèque Condorcet.

Pour les publics autres que les chercheurs ou les étudiants en master, notons qu'une justification de recherche sera demandée pour l'accès aux collections, tandis que celui aux archives se fera uniquement sur rendez-vous.

L'Humathèque Condorcet est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 19h.

Photographie : Campus Condorcet Bâtiment Recherche Sud, Guillermo Ramos Flamerich, CC BY SA 4.0