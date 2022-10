Crises et climat – Que sème la littérature ?  

Zurich, le 4 octobre 2022. — L’auteur et sociologue Juan S. Guse a ouvert la journée en défrichant la thématique et en s’appuyant sur des estimations nouvelles et anciennes, reconnues et discutables. Les enjeux semblent familiers : « J’aurai 33 ans le 11 octobre et depuis que je suis en mesure de penser, j’entends et je sais que la façon dont nous produisons, consommons, dont nous nous déplaçons, nous traitons les uns les autres – que toute cette horreur appauvrit graduellement la vie sur cette planète. L’exploitation, l’extractivisme, le déclin de la biodiversité, la pâleur des coraux. J’en entends parler tous les jours, tous les jours et depuis des années. On s’exclame : comme le temps file ! Mais ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai du tout. Je suis là depuis une éternité, et je me demande combien de temps ça va encore durer. »

Tiphaine Samoyaulat, directrice de recherches à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, a appelé à un changement de paradigme : « L’accélération de la crise climatique interdit désormais de voir les différents êtres de la nature simplement comme des ressources, comme un décor où s’installer ou des réserves où puiser. Comment les faire entendre ? » Elle a cité des exemples issus de la littérature, mais aussi du langage juridique, où ce phénomène est déjà en cours : « Chanter pour restituer ce qu’on a entendu, même imparfaitement, nous rappelle qu’avant de donner la parole, il faut d’abord écouter les voix différentes ; c’est ce que j’appelle l’infra-politique de la littérature et de la traduction. »

Pour Nicoletta Bortolotti, l’invasion de l’Ukraine a remis au premier plan la question énergétique. Elle aussi exige de l’être humain de se montrer responsable dans son rapport à l’écosystème et à la planète, mais elle a aussi constaté : « Nous devrions en finir avec le cliché selon lequel les livres peuvent sauver le monde. J’ai vu des endroits où les livres créent de l’injustice, de l’opportunisme et de l’exploitation. Une histoire propose toujours un point de vue empathique sur l’être humain. Émotionnel. Individuel. La littérature touche, la science trouve. »

Les auteur·ices doivent-iels toujours être des sujets politiques ? Telle est l’une des questions posées, et houleusement discutée, dans les huit ateliers de l’après-midi : « Est-ce que je peux encore écrire si je ne fais pas partie de Writers for Future ? Est-ce qu’on me méprise ? Est-ce qu’on me prend pour quelqu’un de naïf ? Est-ce que je remplis mes obligations d’auteur·ice ? » interrogeait l’observatrice de la journée, la performeuse Sandra Künzi.

Les auteur·ices auraient perdu leur autorité, ce qui dans notre espace social peut aussi être interprété comme une chance : celle d’un « discours non-autoritaire ». Pour le président de l’A*dS, Nicolas Couchepin, ce symposium s’est avéré être un espace de réflexion important pour toutes les personnes qui écrivent : « Plus que jamais, nous avons besoin d’échanges pour nous confronter aux enjeux de l’écriture. Cette journée n’était qu’un début. »

Autrice et auteur : Nicolas Couchepin, Président de l'A*dS. Nicole Pfister Fetz, secrétaire générale de l'A*dS.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0