Une deuxième saison pour Lastman Heroes, sur france.tv

Cocktail explosif d’action, de mystères, de fantastique et d’humour, Lastman, l’animé 100 % français, revient avec un nouvel opus de la saga dans un nouveau format : 6 moyens-métrages. Une narration en étoile jamais vue en série, où chaque épisode a son style et son genre cinématographique. Lastman Heroes, la série destinée à un public ado-adulte, est le trait d’union entre la saison 1 et la BD phénomène.

« [N]ous avons souhaité que les ambiances de chaque épisode unitaire se définissent au travers d’un genre spécifique et différencié (nous aurons ainsi le polar, l’épisode musical, l’horreur, l’heroic fantasy…) », explique le producteur Didier Creste (Everybody on Deck).

Les 6 épisodes ont désormais adopté une durée de 45 minutes. Les épisodes 1 à 5 seront disponibles à partir du vendredi 28 octobre sur france.tv, et le sixième épisode sera ajouté ultérieurement.

« La radicalité de cette série est inscrite dans son format, très éloigné de la saison précédente, mais aussi et surtout dans une écriture prismique, où tout converge. Le tout est comme plongé dans une musique fascinante tant par sa beauté que l’empreinte qu’elle laisse. Lastman Heroes est une fable de vérité, il faut le croire pour le voir, à vos écrans ! », souligne pour sa part Joseph Jacquet, directeur du développement de l’offre jeunesse.