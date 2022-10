Guerre en Ukraine : vers une censure chinoise plus sévère ?

Avec une procédure d’impression lancée à la mi-août, les exemplaires devaient être disponibles en moins d’un mois, non pour le marché chinois, mais pour la communauté juive lisant l'anglais. Quelques jours plus tard, un représentant de 1010 Printing, dont le siège est à Hong Kong, explique que le livre a été envoyé à l’agence nationale de censure chinoise : « Compte tenu du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, le texte doit être mis à jour pour une nouvelle approbation, ce qui doit prendre 15 jours », a justifié l'imprimeur auprès de son client.

Un mois plus tard, l’Administration générale de la presse et de la publication de Chine donnait son verdict à Dovid Zaklikowski, par l’entremise de 1010 Printing : « Malheureusement, ce livre n’est pas autorisé à être imprimé en Chine, car son contenu implique des anticommunistes. » Zaklikowski était invité à imprimer ses livres hors du pays, rapporte la Jewish Telegraphic Agency.

Une censure élargie ?

Shula Kazen est décédée en 2019 à l’âge de 96 ans. Dans le livre que souhaitait imprimer Zaklikowski, The Queen of Cleveland, elle narre notamment les difficultés d’avoir été juive sous le régime soviétique. On découvre que son père est mort en prison après avoir été arrêté pour participation à des circoncisions rituelles. Elle raconte son sentiment de libération après son départ vers les États-Unis, où elle a pu pratiquer sa religion sans peur. Engagée dans la vie sociale, The Queen of Cleveland est le surnom qu’elle a reçu pour ses bonnes actions.

Cette affaire révèle l’étendue de la censure chinoise : tout contenu imprimé ou publié, dans le pays de Mao, doit être validé par le gouvernement, même si, comme dans ce cas, le livre est en anglais, et destiné à l’exportation. Il dévoile également la crispation de la nation de Xi Jinping dans le contexte de l’agression russe de l’Ukraine. L’éditeur y voit l’explication de cette censure, expliquant que d’autres textes, traitant de thèmes similaires, ne l’avaient pas été précédemment.

Selon Rose Luqiu, professeur de journalisme à l’Université de Hong Kong, « le conflit actuel rend ces sujets liés à la Russie plus sensibles ». Et d’ajouter : « Cela a conduit les responsables locaux à éviter les erreurs politiques, préférant renoncer à leur autorité de contrôle et laisser les décisions à leurs supérieurs. »

Pour Dovid Zaklikowski, « [i]l semble que, même après la mort de Kazen en 2019, les communistes combattent toujours son message et la censure refuse d’imprimer ses mots victorieux ». La persévérance face à la persécution soviétique est un thème que la maison d’édition de Zaklikowski, Hasidic Archives, a souvent abordé, car il résonne avec l'histoire de nombreux lecteurs.

Au début de l’année, le Financial Times a rapporté que deux éditeurs britanniques avaient modifié le contenu de leurs livres pour apaiser les autorités chinoises. Des passages sur Taïwan, un pays dont la Chine considère le gouvernement comme illégitime, ont ainsi été supprimés, tout comme une référence à l’artiste chinois dissident Ai Weiwei.

Zaklikowski prévoit à présent d’utiliser une imprimerie à Singapour pour ses parutions.

Crédits visuel : Hasidic Archives / Global Panorama (CC BY-SA 2.0)