Pierre Michon récompensé par le Prix de la BnF 2022  

« Le Prix de la BnF couronne avec Pierre Michon une langue ciselée et virtuose qui nous mène, au fil des portraits dessinés et des histoires contées, simples ou épiques, à l’émotion pure de la lecture », souligne Laurence Engel, présidente de la BnF.

Né dans la Creuse, dans le village de Châtelus-le-Marcheix, en 1945, Pierre Michon entre en littérature 39 ans plus tard avec la parution de Vies minuscules chez Gallimard. Un premier ouvrage devenu culte dans lequel il explore sa mémoire familiale et transfigure ceux qui, trop souvent assignés à l’effacement et à l’indifférence, peuplent son Limousin natal, « province [...] sans côtes, plages ni récifs ».

Grâce à un usage extrêmement soigné de la langue, les textes de Pierre Michon se rapprochent de la poésie en prose, et l’on pourrait les comparer à une version moderne des chansons jadis transmises par les troubadours. Aujourd’hui lus et étudiés dans les classes, objet de travaux universitaires, ces textes érigés en classiques explorent notamment son rapport à la création, aussi bien en peinture (Maîtres et serviteurs, Le Roi du bois, Les Onze, couronné par le Grand Prix de l’Académie française en 2009...) qu’en littérature (Rimbaud le fls, Trois auteurs, Corps du roi...) à travers des récits brefs, aux phrases ciselées.

Le Prix de la BnF couronne l’ensemble de l’œuvre d’un auteur vivant de langue française. Doté d’un montant de 10.000 € grâce à l’initiative de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, il est décerné depuis 2009. Le jury est composé de Laurence Engel, présidente de la BnF et présidente du jury, Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF et vice-président du jury, Antonin Baudry, Frédéric Beigbeder, Dominique Bona, Jérôme Clément, Antoine Compagnon, Aurélie Filippetti, Georges Lavaudant, Christophe Ono-dit-Biot, Élisabeth Quin et Leïla Slimani.

Précédents lauréats du Prix de la BnF :

2009 - Philippe Sollers

2010 - Pierre Guyotat

2011 - Patrick Modiano

2012 - Milan Kundera

2013 - Yves Bonnefoy

2014 - Mona Ozouf

2015 - Michel Houellebecq

2016 - Jean Echenoz

2017 - Paul Veyne

2018 - Emmanuel Carrère

2019 - Virginie Despentes

2021 - Hélène Cixous

