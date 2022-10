Normandie : les personnes détenues saluent Contrapaso, de Teresa Valero

Temps de découverte et d’échanges, le Prix Hors les murs est également un moment de rencontres avec des auteurs professionnels tout au long du projet.

Teresa Valero n’ayant pu être présente, elle a accepté que le prix soit remis à l’auteur de Clapas, Isao Moutte, dont la bande dessinée est arrivée deuxième au classement. Le prix a été remis lors du festival NormandieBulle à Darnétal, le samedi 24 septembre à 16h.

Le résumé de l'éditeur pour Contrapaso, tome 1 :

Madrid, hiver 1956. La dictature fasciste contrôle tous les médias et entretient le mirage de la nation idyllique. Deux journalistes spécialisés dans les faits divers, le vétéran désabusé Sanz et le jeune et intrépide Léon Lenoir, vont unir leurs forces pour révéler les crimes les plus sordides que masque le régime. Confronté à une vague de meurtres inexpliqués, le duo va s'efforcer de percer le secret de toutes ces morts, qui se cache dans un passé cruel. Sous le trait et les couleurs délicats de Teresa Valero, leur enquête minutieuse et passionnante nous entraîne dans une plongée vertigineuse au coeur d'une époque et d'une société aussi sombres et violentes que chargées d'espoir. Un thriller journalistique palpitant qui se lit comme un grand roman noir.