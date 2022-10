La bibliothèque des ducs de Montmorency passe sous le marteau

Le secteur des manuscrits et des archives privées de la Bibliothèque de Genève, qui numérise une partie de ses fonds depuis 2003, répertorie, conserve et valorise les archives de familles et de personnalités genevoises et de sociétés savantes. Deux ans après le début de cette numérisation, près de 350.000 documents sont accessibles librement. Et l'on y trouve quelques surprises et pépites insolites.