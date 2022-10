“Qui suis-je ?” : La Grande Librairie interroge les identités

Cette semaine, Augustin Trapenard recevra, ce 5 octobre à 21 h, sur France 5, différentes invitées pour évoquer ces questions d'identité.

Dans Il n’y a pas de Ajar (Grasset) Delphine Horvilleur donne la parole à un personnage fictif : Abraham Ajar, fils du double littéraire de Romain Gary dont il sera beaucoup question dans toute l’émission. Un monologue destiné à la scène, qui s’insurge contre l’idée d’une seule identité. Un texte ludique et ciselé dans lequel Delphine Horvilleur questionne notamment les obsessions identitaires d’aujourd’hui.

Philosophe, Paul Audi se livre pour la première fois dans Troublante identité (Stock). Né au Liban, il arrive en France à 11 ans, rejette l’identité que son origine lui assigne et rêve de voir inscrit sur ses papiers « lieu de naissance : nulle part ». Dans cet autoportrait sensible et déchirant, Paul Audi esquisse aussi des solutions face aux crises identitaires qui occupent notre société.

Auteur, dessinateur et réalisateur, Joann Sfar publie une remarquable bande dessinée, La Synagogue (Dargaud), qui revient sur son adolescence à Nice. De son trait plus libre que jamais, il fait resurgir les souvenirs, croque les combats et les impuissances de sa génération, et souligne la nécessité de lutter sans cesse contre les extrémismes politiques, hier comme aujourd’hui.

Enfin, un premier roman remarquable et remarqué : Tenir sa langue (Éditions de l’Olivier), signé Polina Panassenko. Ce prénom, Polina, elle est née avec, en Russie. Au lendemain de la chute de l’URSS, sa famille quitte le pays pour Saint-Etienne. Son père transforme son prénom en Pauline. Vingt-ans après, elle lutte pour récupérer son ancien prénom. Elle nous embarque dans ce voyage entre deux langues et deux pays. Un premier roman à la fois drôle, piquant et foudroyant.

Et puis, cette semaine, La Grande Librairie se rend en direction de Poissy dans les Yvelines où Thomas Chardon a repris, il y a 4 ans, la librairie du Pincerais.

Comme toujours, un extrait des oeuvres que présentent les invités sont disponibles en fin d'article. Et le teaser, par Augustin Trapenard.