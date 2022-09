Karine Pansa prend la tête de l'Union internationale des éditeurs

Karine Pansa, éditrice brésilienne, devient ainsi la troisième femme à diriger l'organisation, en 120 et quelques années d'existence de cette dernière. « Je voudrais remercier Bodour pour sa présidence exemplaire, son dévouement sans faille et l'expertise qui a été la sienne face aux problématiques que notre industrie a affrontées ces deux dernières années », a souligné Pansa.



« Je suis très heureuse de me mettre au service de notre industrie et de participer à la réussite de nos adhérents, tout en garantissant que l'UIE reste une organisation inclusive, connue et respectée dans le monde entier. »

L'assemblée générale a acté l'élection de la vice-présidente Gvantsa Jobava, éditrice géorgienne, qui fut notamment responsable des relations internationales du groupe Intelekti Publishing, une des plus importantes maisons de Géorgie.

Autrice de plusieurs essais, livres jeunesse et recueils de poésie, Jobava a supervisé le programme accompagnant l'invitation d'honneur de la Géorgie à la Foire du Livre de Francfort, en 2018. Elle fut également administratrice de l'association des éditeurs et des libraires géorgiens.

« Mes origines géorgiennes et mon expérience de l'occupation ont nourri mon combat pour un monde meilleur. Notre secteur a un moyen irremplaçable pour tendre vers ce but : le livre. Un outil pour éduquer, faire entendre des voix de tous les horizons et créer une société libre. C'est la raison pour laquelle je mettrai ma vice-présidence au service de la défense des piliers de l'UIE : le droit d'auteur, la liberté de publier, l'inclusion et l'édition scolaire », a commenté Gvantsa Jobava.

À partir du 1er janvier 2023, l'UIE accueillera l'association des éditeurs de livres malaisiens en tant que membre à part entière, et trois autres associations d'éditeurs en tant que membres à titre conditionnel : du Guatemala, du Mozambique et de la Syrie.

D'autres élections sont signalées par l'IPA :

Comité exécutif :

Uchenna Cyril Anioke (Nigéria)

Dante Cid (Brésil)

Sharon Hague (Royaume-Uni, nomination statutaire)

Lawrence Njagi (Kenya, réélection)

Christian Schumacher-Gebler (Allemagne, nomination statutaire)

Heidar Ingi Svansson (Islande, réélection)

Chunchi Yu (Chine, nomination statutaire)

Comité Liberté de publier :

Zeynep Atiker (Turquie, réélection)

Sherif Bakr (Égypte, réélection)

Sarah Crozier (États-Unis)

Simon De Jocas (Canada)

Myung-Hwan Kim (Corée du Sud, réélection)

Comité des adhésions :

Maria Pallante (États-Unis, réélection)

Anna Baijars (Finlande, réélection)

Photographie : Karine Pansa, Gvantsa Jobava, IPA