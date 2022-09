Zimbabwe : l'autrice Tsitsi Dangarembga jugée coupable d'“incitation à la violence

La justice du Zimbabwe a jugé Tsitsi Dangarembga et Julie Barnes coupables d'« incitation à la violence » pour leur participation à une manifestation pacifique, le 31 juillet 2020. Elles marchaient dans la rue, contre la corruption et l'arrestation d'un journaliste, Hopewell Chin'ono, en portant deux pancartes chacune. L'une d'elles appelait à des réformes pour un « meilleur Zimbabwe », l'autre à la libération de Chin'ono.

« Nous n'avons interpelé personne ni forcé quiconque à participer à notre action », s'était défendu Tsitsi Dangarembga auprès de la Cour le 10 août dernier, à l'occasion d'une des nombreuses audiences organisées par le tribunal de Harare.

« Elles ont de toute évidence voulu faire passer un message. Ce n'était pas du tout pacifique. Elles faisaient état d'opinions, destinées à provoquer », a commenté la juge Barbra Mateko dans son verdict, rapporte l'agence allemande DPA.

Tsitsi Dangarembga et Julie Barnes sont condamnées à six mois de prison avec sursis : si les autorités jugent qu'elles récidivent au cours des 5 prochaines années, elles pourraient être écrouées. Dans un pays où le président Emmerson Mnangagwa et son gouvernement exercent une répression implacable à l'égard de l'opposition, ce sursis est particulièrement lourd pour la liberté d'expression des prévenues.

Présente lors de l'énoncé du verdict, Tsitsi Dangarembga a simplement rappelé que « la liberté d'expression n'était pas un crime », sur Twitter, en réaction aux nombreux messages de soutien. L'autrice a fait part de son intention de faire appel, déplorant par ailleurs un contexte « où la liberté d'expression n'était pas encouragée » au Zimbabwe.

L'indignation domine, à l'international, avec les communiqués de nombreuses organisations non gouvernementales, en premier PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier. « PEN International est choquée par cette nouvelle, et condamne fermement le détournement systématique des lois par les autorités zimbabwéennes pour harceler, intimider et punir Dangarembga et Barnes, simplement parce qu'elles ont usé de la leur droit légitime à la liberté d'expression. »

La branche américaine de PEN, PEN America, se dit aussi « consternée » par la sentence, terme utilisé par Liesl Gerntholtz, directrice du Centre PEN/Barbey pour la Liberté d'écrire.

Tsitsi Dangarembga a reçu le PEN Pinter Prize et le Prix de la paix des libraires allemands en 2021. Elle a notamment signé Nervous Conditions (1988), traduit en français sous le titre À fleur de peau par Étienne Galle, chez Albin Michel, en 1991.

Mise à jour 12h08 :

L'Union internationale des éditeurs fait aussi part de sa réaction après un « verdict incompréhensible ». « La condamnation de Tsitsi Dangarembga est une mauvaise blague. Deux personnes portant des pancartes appelant à des réformes ne peuvent être coupables d'incitations à la violence. La peine est en sursis, mais nous soutenons pleinement Tsitsi dans sa procédure d'appel. Sans cela, tous les Zimbabwéens seraient condamnés au silence », souligne Kristenn Einarsson, à la tête du Comité Liberté de publier de l'UIE.

L'UIE rappelle que le Zimbabwe est signataire de la Déclaration universelle des Droits humains, dont l'article 19 rappelle le droit de tous « à la liberté d'expression et d'opinion ».

Photographie : Tsitsi Dangarembga en 2020, Festival du livre d'Édimbourg, via YouTube