Quand Donald Trump insultait copieusement Angela Merkel

Son procès en destitution, les tentatives d’annuler les résultats de l’élection de 2020 remportée par Joe Biden, sa gestion ratée de la pandémie du Covid-19, ses relations difficiles avec son entourage, notamment sa fille Ivanka et son mari Jared Kushner, sont évoqués dans le livre Confidence Man, de Maggie Haberman.

Mais également son rapprochement de plus en plus franc avec le complotisme, ou son nouveau statut de « faiseur de rois » dans le parti républicain... À partir d'une longue enquête qui sortira chez Penguin Random House ce mardi 4 octobre, Maggie Haberman reprend les épisodes les plus controversés du mandat du milliardaire, afin d’en dévoiler les coulisses. Le Washington Post a obtenu quelques bonnes feuilles...

« Combien de temps avant qu'elle ne claque, à votre avis ? »

Un des nombreux « hauts faits » de Donald Trump a été de bombarder plusieurs laboratoires de drogue au Mexique, afin d’arrêter le flux de trafics illicites transfrontaliers. On apprend dans l'ouvrage de Maggie Haberman comment le président en est arrivé à cette décision, et c’est cocasse...

C’est l’un de ses principaux responsables de la santé publique, Brett Giroir, qui lui a suggéré l’idée. Ce dernier portait souvent son uniforme pour les réunions avec Trump, ce qui l’a amené à penser à tort que Giroir était un membre de l’armée. Il était certes amiral, mais du Service de santé publique des États-Unis seulement. « La réponse des assistants de la Maison-Blanche n’a pas été d’essayer de changer le point de vue de Trump, mais d’envisager de demander à Giroir de ne plus venir en uniforme au bureau ovale », écrit Haberman.

Confidence Man, de Maggie Haberman. Penguin Random House.

D’autres anecdotes feraient rire si elles ne portaient pas sur les relations du leader de la première puissance mondiale avec les autres grands dirigeants de la planète. Lors de sa première rencontre avec l’ancienne Première ministre britannique Theresa May, Donald Trump a fait dévier la conversation sur le thème de l’avortement : « Certaines personnes sont pro-vie, d’autres sont pro-choix. Imaginez si des sauvages couverts de tatouages violaient votre fille et qu’elle tombait enceinte ? », avait-il interrogé. Immédiatement après, il évoque la situation en Irlande du Nord, puis un projet éolien offshore qu’il souhaitait bloquer près de sa propriété...

Plus grave encore, le texte d’Haberman révèle la grossièreté dont le milliardaire a pu faire preuve durant son mandat. On connaissait déjà ses relations détestables avec l’ancienne chancelière allemande, Angela Merkel. D’après l’ouvrage qui sortira ce mardi, il l’aurait qualifié de « pute ».

Autre exemple de mauvais goût : lorsque Ruth Bader Ginsburg, alors juge à la Cour Suprême, était mourante en 2020, Trump levait sarcastiquement les mains vers le ciel en prière et s'écriait, ironique : « S’il vous plaît, Dieu. Veillez sur elle. Chaque vie est précieuse. » Avant de demander à la volée : « Combien de temps avant qu'elle ne claque, à votre avis ? »

L'enquête présente également un Trump « louant fréquemment » la Russie et son président, Vladimir Poutine, notamment pour « sa force ». Il « riait » lorsque des collaborateurs ont appris, ébahi, qu’il avait tweeté une proposition de cyberunité conjointe avec la Russie qui aurait « laissé les Russes participer aux enquêtes américaines sur des faits de piratage », écrit Haberman.

Abonnée aux polémiques et aux provocations, la journaliste révèle comment les conseillers de Donald Trump tentaient d’atténuer son comportement, craignant de perdre les élections de 2020. Ses conférences de presse sur le coronavirus, où il s’évertuait à minimiser la pandémie, étaient un de ces sujets de friction. Face à ses affrontements constants contre telle ou telle figure, le procureur général des États-Unis William P. Barr lui aurait dit en 2020, excédé : « Les gens sont fatigués des polémiques, merde ! »

Dans son livre, Maggie Haberman remonte jusqu'aux premiers engagements de Donald Trump à New York. À travers le témoignage de ses camarades de l'époque se révèle un homme magouilleur, misogyne, homophobe, et déjà capable de créer un engouement autour de lui. On apprend aussi, entre autres, ses relations compliquées avec son père.

Ayant suivi l'ancien président depuis maintenant plusieurs années, Maggie Haberman l'a interrogé à plusieurs reprises pour les besoins du livre, et indique avoir reçu les réponses de Trump sur des feuillets, en grosses lettres majuscules, écrites au marqueur. Au sujet de sa participation à la prochaine élection présidentielle américaine, Trump laisse la porte ouverte, expliquant, sibyllin : « J'ai énormément d'amis riches, et personne ne les connaît. »

Crédits visuel : European People’s Party / Matt Johnson (CC BY-SA 2.0)