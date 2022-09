Victor Hugo, parmi les figures de l'Histoire que les Français préfèrent

À l’initiative du magazine, L’Histoire, l’institut Harris Interactive a sollicité la population, sur un modèle déclaratif (1120 personnes de 18 ans et plus, via internet, du 15 au 20 juillet dernier). Quand Donald Trump réécrivait le réel à coup de tweets, que Staline gommait l’image de Lénine ou que l’on laisse entendre que la France ne comptait que des résistants durant la Seconde Guerre mondiale, que dit-on ? Que, selon l’adage bien connu, les vainqueurs réécrivent l’Histoire.

Pour autant, les Français auraient une certaine affection pour ce domaine – 83 % évoquant celle de l’Hexagone, 78 % celle du monde, et 75 % celle de leur ville ou région. Or, si les Français manifestent un niveau de confiance élevé envers les sources d’informations institutionnelles (musées, livres, médias traditionnels), ils sont nettement moindres à faire confiance aux canaux digitaux (podcasts, Youtube, comptes sur les réseaux sociaux).

Ainsi, les ouvrages ayant trait à ces sujets obtiennent la confiance de 91 % des répondants — 94 % pour les musées — avec cependant seuls 36 % des sondés qui font « tout à fait confiance ». Les manuels scolaires, eux, recueillent 83 % de suffrages favorables avec seulement 26 % qui expriment une confiance totale.

Notons également que le fossé des générations s’exprime dans les sources considérées comme fiables ou non fiables : là encore, chez les moins de 35 ans et les plus de 50, les livres d’histoire occupent une belle place : 89 % pour les uns, 92 % pour les autres. Les manuels scolaires sont plébiscités à 78 % par les premiers, 91 % par les seconds, marquant déjà là une forme de distanciation.

Soulagement pour les éditeurs spécialisés : les vidéos de vulgarisation sur internet et les comptes sociaux spécialisés ne recueillent respectivement que 37 % et 31 % de votes de confiance.

Quant aux périodes favorites par les férus, elles varient, avec malgré tout une forte inclinaison pour l’époque contemporaine (comprendre : de la Révolution française à nos jours) :

L'Histoire, et celles et ceux qui la font

Il reste assez amusant de découvrir quelles sont les figures historiques avec qui les Français aimeraient discuter : De Gaulle, Simone Veil et Napoléon occupent les trois premières places, mais Marie Curie, Louis Pasteur et Victor Hugo les suivent. Certes seules trois femmes se retrouvent dans le classement des dix figures marquantes – qui s’achève avec L’abbé Pierre, tout n’est peut-être pas perdu – les hommes font preuve d’un certain… machisme.

En effet, les femmes élisent en top trois Simone Veil, Marie Curie et De Gaulle, quand les hommes optent pour De Gaulle, Bonaparte et Hugo.

Notons également qu’en élargissant le spectre, on retrouve plusieurs personnalités littéraires dans le classement global — nous exclurons autocratiquement les personnalités politiques ayant écrit des livres de cette liste. Ainsi, Victor Hugo est donc 6e, Voltaire et Simone de Beauvoir respectivement 17e et 18e, André Malraux 41e suivi de Talleyrand.

Reste alors à mesurer l’intérêt de cette matière, et pourquoi elle captive : à 94 % les Français sont d’accord pour dire que l’Histoire permet de comprendre les fondements et les racines culturels des sociétés – d’où l’importance pour les partis extrémistes de schématiser et déformer les faits. La Culture générale emporte l’adhésion de 94 % des répondants et la compréhension de l’actualité 88 %.

Ces différentes réponses sont d’autant plus intéressantes qu’elles semblent avoir pris de l’importance depuis l’enquête réalisée en 2019. En effet, si la connaissance de l’Histoire est « essentielle pour être un bon citoyen aujourd’hui », ils étaient 76 % à le croire en 2019 contre 83 % en 2022.

Le rapport est disponible ci-dessous en consultation et/ ou téléchargement :

Crédits photo : Chris Lawton/Unsplash