Un ouvrage « follement ambitieux », d’après l’éditeur, The making of another motion picture masterpiece (La réalisation d’un autre chef-d’œuvre du cinéma) s’étend sur 80 ans d’histoire, débutant en 1947 par le retour en Amérique d’un soldat après la guerre. Le texte s’achève par la première projection d’un long-métrage basé sur une bande dessinée.

Une parution en mai 2023

Du côté des personnages, outre le soldat traumatisé par la guerre, il y aura également l’artiste jeune et talentueux, la star du cinéma montante et « vaniteuse », ou encore l'assistant de production qui veut « à tout prix » gravir les échelons de l’industrie, rapporte le site People.

Au sujet de son œuvre, Tom Hanks explique : « Faire un film est un travail très dur sur une longue période de temps, composé de tant de moments de joie et d’égal moments de sentiments de dégoût. » Avant d’ajouter : « C’est le labeur le plus important au monde et le plus déroutant que je connaisse. »

Il poursuit, en citant Shakespeare : « J’espère que le livre capture autant de "jugements accidentels et de massacres occasionnels". »

Son premier recueil de nouvelles, axé sur sa collection de machines à écrire vintage, s’est vendu à 234.000 exemplaires au Royaume-Uni à ce jour, selon PRH.

Le roman sortira de con sôté aux États-Unis et au Royaume-Uni le 9 mai 2023. Une traduction française n’a pas encore été annoncée.

