Découverte du premier manuscrit de Camilo José Cela, de 1936

Le Livre de Leinster (The Book of Leinster) est certainement l’un des plus précieux trésors détenus par le Trinity College de Dublin, – héritier de la première Université de Dublin fondée en 1311 par le pape Clément V. En outre, ce manuscrit en parchemin du XIIe siècle constitue une merveille d'archive pour l'Irlande. Objet fragile, un travail de réhabilitation et de numérisation est devenu nécessaire et la Bank of America soutiendra ces projets.