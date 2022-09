Le Prix Le Temps Retrouvé annonce sa première selection... Sans PPDA

Le jury s’est réuni le 22 septembre, afin de choisir 11 romans de la première sélection. Il est composé de Douglas Kennedy (président), Gautier Battistella, Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain, et Denys Viat.

Première sélection 2022 :

Que reviennent ceux qui sont loin, de Pierre Adrian, Gallimard

L'inconduite, d'Emma Becker, Albin Michel

La promesse américaine, de Samuel Corvair, Plon

La fille aux plumes de poussière, de Nicolas Garma-Berman, Belfond

Roman fleuve, de Philibert Humm, Équateurs

Nous en resterons là, de Chloé Lambert, Éditions du Rocher

Les Sacrifiés, de Sylvie Le Bihan, Denoël

Ceux qui restent, de Jean Michelin, Éditions Héloïse d’Ormesson

Triptyque en ré mineur, de Sonia Ristić, Éditions Intervalles

Corps à corps, d'Arielle Sibony, Michalon

L'heure des oiseaux, de Maud Simonnot, Éditions de l’Observatoire

La prochaine réunion du jury aura lieu le 15 novembre pour retenir les 5 livres de la deuxième sélection. La réunion de délibération pour désigner le lauréat se tiendra le 6 décembre. Le prix est doté de 2000 euros.

L'édition 2021 a vu Jean-François Hardy être récompensé pour La Riposte, édité chez Plon.

Un ancien président encombrant

Le jury a été totalement remanié suite à la démission l’année dernière de la majorité des membres, dont le président, un certain Patrick Poivre d’Arvor. L’ancien présentateur du JT de TF1 entre 1987 à 2008, et notamment de l’émission littéraire, Vol de Nuit, entre 1999-2008, n’en finit plus de défrayer la chronique.

Après des premières femmes accusant PPDA d’agressions sexuelles ou de viols, un an plus tard, ce sont pas moins de 30 victimes présumées qui ont témoigné devant la police, dont 18 qui ont porté plainte. Parmi les mises en cause, huit l’incriminent pour viol. Des dénonciations qui s’accumulent, mais l’ex-présentateur vedette a vu la plupart des plaintes classées sans suite, car les faits sont, la plupart du temps, prescrits.

Emmanuelle Dancourt, présidente de l’association #metoomedia, évoque pas moins de 90 témoignages de victimes de PPDA.

Néanmoins, il reste un espoir pour les victimes de voir leur agresseur condamné : l’écrivaine Florence Porcel, première victime à avoir signalé les agissements de PPDA, a vu une de ces deux plaintes être acceptée en raison de la règle de sérialité par la cour d’appel de Versailles. La sérialité nécessite une dénonciation du même individu, que la nature des victimes soit similaire, ainsi que le mode opératoire, indique Aurélien Martini, vice-procureur du tribunal de Melun et membre de l’Union syndicale des magistrats, à FranceInfo.

Un des derniers témoignages en date est celui de l’auteure, Bénédicte Martin, qui affirme avoir été la cible d’une agression sexuelle par Patrick Poivre d’Arvor en 2003, elle était alors âgée de 25 ans. La jeune femme a porté plainte en septembre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones