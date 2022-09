Chili, Argentine : histoire des livres rescapés des autodafés

Ils furent des centaines à cacher des livres — et tout autant à les faire disparaître de leur bibliothèque, de crainte des persécutions par les deux régimes dictatoriaux. On raconte même que certains habitants les mangèrent — légende ou non, voilà qui démontre la peur qu’inspirait les pouvoirs en place.

BBC News Mundo propose un reportage qui retrace le parcours de ces livres interdits, et de celles et ceux qui ont cherché à les exhumer. Alors que les États-Unis assistent à une vague de censure sidérante depuis plus d’un an, et touchant tous types de livres, ce plongeon dans l’histoire offre un nouvel éclairage.

Les terribles idées

Accusés d’encourager et de faciliter l’endoctrinement communiste, les livres devinrent rapidement la cible des troupes de Pinochet et de Videla. Entre les interdictions et les séances de barbecue géant, le Chili et l’Argentine se distinguèrent alors par cette chasse aux sorcières – tout droit sortie d’un manuel du maccarthysme.

Mais les habitants ne cédèrent pas tous, tant s’en faut, à cette folie : El Mostrador revient ainsi sur les multiples méthodes employées pour préserver les ouvrages d’une destruction assurée.

Luis Guerchunoff, fils d’un avocat argentin, se souvient ainsi que ses parents disposaient d’une collection reflétant l’engagement de son père dans le Parti communiste. Dans leur maison de Cordoue, peu après le coup d’État, ils comprirent que la pensée exposée dans les ouvrages ne cohabiterait pas avec le régime. Ils décidèrent alors de cacher les livres directement dans les murs de leur habitation.

En mars 1976, alors que des travaux étaient en cours, ils profèrent des matériaux de construction pour aménager dans l’un des pans de la chambre parentale une sorte de double fonds. Et Marx, Engels, Vallejo, ainsi que Le Petit Prince ou les Odes de Pablo Neruda se retrouvèrent ainsi emmurés, pour échapper aux rafles. Ce qui n’empêcha pas les militaires d’arrêter le père en mai 77 : les livres, eux, purent être préservés.

Manger ou être mangé...

Luis Costa, militant engagé et amateur de photos, le raconte avec cette angoisse persistante. Un beau jour, trois soldats de la marine chilienne débarquent chez lui : il se pensait foutu. Mais les militaires n’en ont pas après lui : « Ce qui nous intéresse, ce sont les livres. »

Durant l’époque de Salvador Allende, que Pinochet renversa, l’époque était à l’opulence : les gens « achetaient des textes de littérature politique pour s’instruire », se souvient-il. Mais après le coup d’État, posséder ces titres devenait trop dangereux. Dans un premier temps, les livres étaient plongés dans une baignoire, pour amollir les pages et les déchirer, avant de les jeter dans les toilettes. Problème : les tuyaux se bouchaient.

Brûler les livres ne posa pas moins de difficultés : le gaz, dans la cuisine, le four… tout cela prenait trop de temps, et les feux de joie, nocturnes, attiraient l’attention par la fumée dégagée.

Mais le comble fut atteint quand, hébergé par une famille dont il ne connaissait rien, il fut réveillé par des canons de fusils pointés sur lui. À ses côtés, un ouvrage parlant de cybernétique et de révolution industrielle. « Intéressant. Mais il est question de révolution. Et c’est dangereux », lui répond le chef.

Plus grave : sur sa table de chevet, un livret d’une trentaine de pages, imprimé sur papier de riz, décrivait l’histoire du Mouvement de la gauche révolutionnaire. Les soldats ne l’avaient pas remarqué : « J’ai d’abord essayé d’humidifier les pages avec de la salive, mais c’était difficile, car il y avait trente feuillets. » Mais vaille que vaille, Luis engloutit chacune des pages, durant une période qui lui semble aujourd’hui encore infinie. « Ma première expérience avec la littérature gastronomique », plaisante-t-il avec ironie. Et surtout l’unique moyen d’échapper à l’arrestation…

Faux semblants

Marjorie Mardones, bibliothécaire au centre Quilpué et enseignante à l’université Playa Ancha, s’est mise en quête de livres sauvegardés. Sa plus grande découverte : des couvertures trompeuses, rajoutées pour cacher le titre originel. Une forme de camouflage pour dissimuler Trotsky, Neruda ou encore les poèmes de Nicanor Parra.

Ses recherches aboutirent, en 2017, à une exposition présentée à l’université : les ouvrages survivants, ainsi que leur histoire détaillée. « Nous avons montré qu’au Chili, nous assistions à une destruction méthodique et intégrale des livres. De même que les gens étaient persécutés, les idées l’étaient également. » Un triste écho aux propos du poète allemand Heinrich Heine : « Là où l’on brûle les livres, on brûle aussi les gens », reprend-elle.

Et d’invoquer Umberto Eco, qui définissait le biblioclaste — cette créature qui ne hait pas les livres en tant qu’objet, mais les redoute pour ce qu’ils contiennent. Et refuse aux autres de pouvoir les lire. Un criminel, doublé d’un fou fanatique – et dont on retrouve des exemples avec les bûchers nazis… « Et les dictatures d’Amérique du Sud », relève la bibliothécaire.