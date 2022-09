Une librairie, comme un livre tombé du ciel au bord d'un lac

En 2018, un concours mettait en compétition quelque 249 candidats pour la réalisation d’une librairie, et le cabinet MUDA, fondé à Boston en 2015 (avec une succursale à Beijing), remporta la mise, devant les 19 autres finalistes. La zone du lac avait été identifiée comme susceptible d’accueillir une librairie, avec pour impératifs de promouvoir une certaine dimension écologique.

Dans la proposition, les concepteurs ont dont opté pour une forme architecturale rappelant un livre ouvert, mais qui serait posé de tel sorte que les visiteurs puissent le lire. L’ensemble offrant une réflexion sur la relation entre nature et culture. Démonstration en images :

À LIRE: Toujours plus fou : une nouvelle librairie en spirale sort de terre

Si cela n’apparaît pas flagrant au premier regard, la surface incurvée du toit représente bel et bien un livre retourné, tout en faisant écho aux ondulations de l’eau — un moyen, précisaient les créateurs, de fondre l’établissement dans le paysage alentour. Mieux, quitte à évoquer l’eau, le toit a été recouvert de panneaux en titane et zinc, pour créer une texture semblable à celle des écailles de poissons. Lorsque le soleil illumine les lieux, on a donc le double sentiment, mitigé, d’un livre aux pages en écailles.

Mais la véritable profondeur se découvre quand on pénètre dans les espaces de la librairie. En effet, les fenêtres sont immergées à un quart de leur hauteur, pour plonger littéralement les clients dans l’eau. Un instant de méditation offert à tout lecteur, qui là encore réunit les éléments pour des lectures sous-marines.

L’établissement s’accompagne également d’une galerie d’exposition, passé le hall central, d’une salle de lecture et d’un espace, lui, dédié à la méditation. Citic Bookstore incarnerait donc une symbiose entre paysage et urbanisme — une zone de transition où les mots et la nature communiquent, balançant les visiteurs dans un rythme qui invite à la sérénité.

Crédits photo : Muda Architects