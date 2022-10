Access+, le studio d'Asmodee, inaugure sa gamme de jeux accessibles

« Un jeu pour chaque joueur » cette devise est celle d'Asmodee, éditeur de jeux de société depuis 1995. Notamment connu pour les célèbres Jungle Speed ou les cartes Pokémon, c'est sûrement ce qu'il avait en tête en créant le studio Access+, lancé en mai dernier.

Tout commence lors du lancement d'Asmodee Research en 2018, un département qui favorise la recherche sur le jeu et ses bienfaits et qui soutient la rédaction de thèses universitaires sur ces thèmes. Toutefois, comme le souligne le professeur Philippe Robert de l'Université Côte d'Azur à Nice, avec qui le studio Access+ a travaillé pour ses réalisations, « il ne suffit pas qu'il y ait contexte de jeu pour que les personnes jouent. Il faut aussi qu'il soit adapté. »

En France, l'Unafam — Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques — dénombre pas moins de 3 millions de personnes atteintes de troubles physchiques « sévères ». Soit autant de personnes qui ne peuvent pas bénéficier des bienfaits médicaux par une stimulation de la fonction cognitive et des sens, mais aussi des bienfaits sociaux du jeu.

C'est ainsi que le studio Access+ annonce la sortie de trois classiques d'Asmodee, tous adaptés pour permettre aux personnes avec des troubles psychiques et cognitifs comme des personnes âgées d'y participer. « C'est une véritable fierté de savoir que des millions de personnes, patients, soignants, mais aussi familles et proches aidant pourront en bénéficier », confesse Mikaël Le Bourhis, directeur d'Access+ et d'Asmodee Resarch. « Notre position de leader de marché nous confère une responsabilité sociale », ajoute Thomas Koegler, Executive Vice-Président Interactive & Entertaiment d'Asmodee.

Des classiques inclusifs et innovants

Pourquoi adapter des jeux existants et ne pas en créer directement des nouveaux pour ce public ? « Dans une logique d'intégration, l'idée est d'avoir le même pour avoir l'impression de jouer la même chose », explique Mikaël Le Bourhis. Dans le cadre familial, il est également plus facile pour les enfants quand ils n'ont pas à réapprendre des règles.

Les trois classiques en question sont Dobble, Timeline et Cortex Challenge. Chacun d'entre eux stimule des fonctions cognitives différentes. Dans leur version Access+, un graphique qui illustre les fonctions globales sollicitées est représenté au dos de chaque boîte.

Graphique illustrant les fonctions globales sollicitées pour Dobble Access+

Le plus connu d'entre eux est peut-être Dobble. Pour gagner, il faut reconnaître les illustrations similaires sur sa carte et celle placée au centre de la table. Dans son édition Dobble Access+, les cartes sont plus grandes, plus épaisses et sont lavables, une caractéristique nécessaire si l'on joue dans un milieu médical.

Tous les symboles de la version originale n'ont pas été conservés, ceux pouvant porter à confusion - comme la tortue et le chapeau - ne sont pas présents. Trois niveaux de difficulté sont aussi disponibles, car « on s'est rendu compte que la compétitivité était un frein à l'inclusivité », souligne Mikaël Le Bourhis.

Timeline est sûrement celui qui propose le plus de nouveaux éléments. L'objectif est de réussir à replacer des événements dans leur ordre chronologique comme la création de la roue ou la première apparition de la créature de Frankenstein.

Dans le Timeline Access+, une frise chronologique est distribuée à chaque joueur pour l'aider à se situer et à nouveau pour réduire la compétitivité. Mais surtout, le studio a rajouté un paquet de cartes consacré à l'histoire personnelle - premier logement, début d'une maladie - dans le but d'aider la personne à se remémorer des faits et à déclencher le discours. La petite histoire rejoignant la grande.

Enfin pour Cortex Challenge, le principe reste le même : remporter les défis pour gagner la partie. Dans sa version Access +, une nouvelle fois, les cartes ont été repensées dans un format plus adapté et d’une meilleure qualité, toujours dans l’optique d’une manipulation facilitée. Les défis ont été soigneusement sélectionnés et classés en deux niveaux de difficulté pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Un livret de solution a été ajouté pour faciliter le travail des aidants.

Vers l'accessibilité

Dans toutes les adaptations, il était important pour l’équipe derrière ces dernières de conserver un maximum de caractéristiques intrinsèques afin que les règles du jeu restent les plus fidèles possible à la version d’origine. Toutes les cartes ont été agrandies et leurs qualités améliorées, un mode 1 joueur a été ajouté afin de promouvoir l’autonomie des joueurs et dans chaque boîte, la médiation des experts est désormais incluse dans les règles.

Les premiers jeux du catalogue d’Access + seront disponibles en France et en Belgique, via les canaux de distribution traditionnels, en ligne, mais aussi dans les réseaux de santé avant de s’étendre aux réseaux scolaires. Attendu pour le 10 octobre, le studio lancera également ses trois jeux en français et en anglais au Canada.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)