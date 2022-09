Le Grand Alain publie son ultime Rey

Créé en 1992 par Alain Rey, le Dictionnaire historique de la langue française constitue un inventaire sans précédent de notre langue, de ses origines et de ses métamorphoses, à travers l'histoire détaillée de 95 000 mots, expressions et locutions. Il apporte un éclairage unique sur l'évolution de la langue, mais aussi sur l’histoire des cultures et des mentalités de l'Antiquité à nos jours.





Depuis la dernière édition parue en 2016, Alain Rey a travaillé sans relâche pour enrichir une œuvre sans équivalent en français, ni même dans aucune autre langue. « La langue française est comme un arbre : elle est unifiée par ses racines et par son tronc, et variée à l'infini par ses feuilles », disait-il.



Cette édition ultime constitue la plus importante mise à jour de l’ouvrage jamais effectuée depuis sa création, voilà tout juste 30 ans.

Dans cette édition posthume, ce sont mille années de langue que l’on découvre. L’histoire de quelque 95.000 mots, expressions et locutions s’y retrouvent détaillée. « Les mots sont des accumulateurs d’énergie. Chaque fois que l’on prononce un mot, on a affaire à une épaisseur. Derrière le sens actuel d’un terme, il y a une succession de sens qui ont évolué », assurait le linguiste.

Par rapport à l'anglais, notre langue a plus de mal à former des mots nouveaux. En revanche, elle excelle dans la création de manières de dire tout à fait idiomatiques, comme « Et avec ça ? », « Attention au départ », « Il y en aura pour tout le monde »...Prenons le cas de bonne année ! : l’expression date de 1501 ; on disait aussi à la même époque année prospère. Au XVIIe siècle, la formule devient courante pour exprimer ses vœux dans une bonne partie du territoire, et remplace bon an !, qui était utilisé antérieurement. Une formule figée, à l'année prochaine !, est employée aussi par plaisanterie vers la fin de l'année, l'expression valant alors pour à bientôt.

Bérengère Baucher, directrice éditoriale du département langue française Le Robert, ajoute : « Les découvertes étymologiques sont nombreuses ! Prenons le verbe scroller, qui signifie “faire défiler, parcourir sur un écran”, il a été emprunté à I’anglais, mais est issu au préalable de l’ancien français escroe qui voulait dire “bande de parchemin, rouleau”. De l’acte de scroller à celui de dérouler un parchemin, il n’y a qu’un pas. Le travail de l’étymologie, c’est précisément de remémorer à la conscience du locuteur les richesses d’un passé commun et qui nous lie. »

Fasciné dès son enfance par les mots, Alain Rey (1928 - 2020) s'est construit autour de son amour pour la langue française et de son goût pour les mille manières de désigner le monde, les gens et les choses. Lexicographe, linguiste, essayiste, homme de radio et de médias, il laisse une œuvre immense et, pour de nombreux lecteurs et lectrices, le souvenir vivant de son amour des mots.